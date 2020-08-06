Erciyes'te zirve tırmanışları başlıyor... Tam 9 saat sonunda...

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda kayak turizminin yanında yaz aylarında da yapılan etkinlikler, doğaseverleri ilgisi ile karşılaşıyor. Türkiye’de ilk kez başlatılan tarifeli zirve tırmanışı ile doğaseverler güneşin doğuşunu 3 bin 917 rakıma sahip Erciyes Dağı'nın zirvesinde izleyecek.





Tarifeli zirve tırmanışı hakkında konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Yaz aylarında Erciyes’te yıllardır başarıyla yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesi de zirve tırmanışlarıdır. Ülkemiz yüzde 70’lik bir coğrafyada dağlık alanlara sahiptir. Çok muhteşem dağlara sahibiz. Türkiye’de marka olabilecek, dünya çapında ses getirebilecek dağlarımız var. Maalesef dağlarımızı hem yazın hem de kışın çok verimli çok verimli kullanmamamızda işin bir gerçeğidir. Bugün Ağrı Dağı’na, Süphan Dağı’na tırmanmak istediğiniz zaman rehber bulma, oradaki kamp alanını oluşturma gibi durumlarda yoğun sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz Erciyes’te Türkiye’de bir ilki ortaya koyduk ve her hafta sonu özellikle yazın karlar eriyip rotalar kolaylaştıktan sonra zirve tırmanışları yapıyoruz. Misafirlerimiz Cumartesi günleri öğle saatlerinde 2 bin 200 metre Tekir Yaylası’nda buluşuyorlar, belirli bir yürüme mesafesinden sonra 3 bin 100 rakımda bulunan Çobanini’nde kamp yaptırıyoruz, çadırda konaklıyorlar ve gece 2 buçuk sularında kalkıp zirve tırmanışına başlıyorlar. Yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüşten sonrada zirveye tırmanmış oluyorlar. Zirvede 1 saat zaman geçirdikten, fotoğraf çekimi yaptıktan ve zirve defterini imzaladıktan sonrada Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası’na yeniden iniyorlar. Bu Türkiye’de uygulanan tek tarifi zirve tırmanışıdır. Bununla alakalı da başarılı bir süreç yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.





Tırmanışa yoğun ilgi

Cıngı, gerçekleştirilen zirve tırmanışlarına şehir dışından da yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, “Hem Kayseri içinden hem de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerden ve Güney illerimizden Erciyes’e zirve tırmanışı yapmak için hafta sonlarını Kayseri’de geçiriyorlar. Çok şükür gayet güzel dönüşler alıyoruz. Masrafları karşılayacak tırmanışçılara küçük bir bütçe oluşturuyoruz. Normalde serbest bir rehber bulma ve kendilerine özel bir tırmanış rotası oluşturduklarında bu bedeller çok daha yukarılara tırmanabiliyor” dedi.