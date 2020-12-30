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Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, 15 Aralık'ta açıldı. Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı bölgede, bin 500 yatak kapasitesine sahip oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayak severler, maske takarak alındı.

Erciyes Kayak Merkezinde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu



Erciyes'e kayak yapmak için Antalya'dan geldiğini belirten Ender Güllüler (31), "Her yıl yaklaşık 4- 5 kez Erciyes'e geliyoruz. Burada kayak yapmaktan dolayı çok memnunuz. Çoğu illerde henüz pistler açılmamışken sezon burada açılmış. Gayet memnunuz. Yılbaşını burada geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Erciyes Kayak Merkezinde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu



Erciyes'te güzel vakit geçirdiğini söyleyen Metecan Coşkunçay (26) ise "Sürekli Erciyes Kayak Merkezi'ne geliyoruz. Türkiye'de çoğu kayak merkezine gittim. En güzel kayak merkezlerinden birisinin burası olduğunu söyleyebiliriz. Burada koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınmış" diye konuştu.

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