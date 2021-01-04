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Erbaa'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Erbaa'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlasını temizlemek isteyen çiftçi, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen toplu mezar buldu. Çok sayıda insan kemiği olduğu saptanan toplu mezar koruma altına alındı.

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Erbaa ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ayan köyünde yaşayan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek istedi.  Ancak tarlada sürdüğü traktörün arka tekeri aniden oluşan çukura düştü. Uzun uğraşlar sonucu traktörü kurtaran Gürel, çukura baktığında ise insan kemikleri olduğunu farketti. Gürel, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya, jandarma ekipleriyle gelen Cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Ayrıca Tokat Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar çağırıldı.

Erbaada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu



Açılan çukurda toplu mezarın olduğu görüldü. Çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Erbaada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu



Traktörü düştüğü çukurdan çıkartırken insan kemiklerini fark ettiklerini ifade eden Remzi Gürel, "Motoru çıkartırken baktık ki kemikler var. Motoru aldık, ondan sonra jandarmayı aradık. İçinde çok fazla insan kemiği var, tünel var. 10 metre bir tarafta 3 metre bir tarafta. Ama önü kapalı" dedi. Yapılan ilk incelemde Roma dönemine ait olduğu saptanan mezar alanının, dönemi yapılacak geniş çaplı araştırmayla netlik kazanacak.

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