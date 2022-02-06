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EMITT Fuarı, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak
Seyahat
Haber Giriş: 06.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

EMITT Fuarı, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak

EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25’inci kez İstanbul’da bir araya getirecek.

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EMITT, kapsamlı konferans programıyla turizm gündemine, alternatif turizm trendlerine ve sürdürülebilir inovatif turizm uygulamalarına ev sahipliği yapacak. EMITT’i Hyve Group organize ediyor. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri. Bu yıl da sektör stratejisini destekleyip bilgi alışverişi sağlayacak, inovasyonu teşvik edecek ve turizm sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşimi güçlendirerek yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlayacak.

EMITT Fuarı, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak

Pandemiyle birlikte kuralları değişen turizm sektörü geleceğini tüm tarafların bir araya geleceği EMITT Fuarı’nda arayacak.

Fuarın iş geliştirmeye yönelik etkinliklerin de ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor. EMITT Fuarı, devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle otellerinin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe görev alan profesyonellerin buluşma noktası olacak.

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