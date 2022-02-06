EMITT Fuarı, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak

EMITT, kapsamlı konferans programıyla turizm gündemine, alternatif turizm trendlerine ve sürdürülebilir inovatif turizm uygulamalarına ev sahipliği yapacak. EMITT’i Hyve Group organize ediyor. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri. Bu yıl da sektör stratejisini destekleyip bilgi alışverişi sağlayacak, inovasyonu teşvik edecek ve turizm sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşimi güçlendirerek yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlayacak.





Pandemiyle birlikte kuralları değişen turizm sektörü geleceğini tüm tarafların bir araya geleceği EMITT Fuarı’nda arayacak.



Fuarın iş geliştirmeye yönelik etkinliklerin de ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor. EMITT Fuarı, devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle otellerinin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe görev alan profesyonellerin buluşma noktası olacak.