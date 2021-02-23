Emirgan Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Emirgan Korusu, zengin bitki örtüsü ve barındırdığı canlı türleri ile özel bir doğal alan. Tertemiz havası ile bol oksijeni içinize çekebileceğiniz koru, tarihi köşkleri ile de ziyaretçilerine keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Bu birbirinden güzel mimari dokuya haiz tarihi köşklerde harika bir kahvaltı yapmak pek çok insan için oldukça özel ve anlamlı. Doğa ile baş başa kuş sesleri ve rengarenk çiçeklerin arasında yürüyüş yapmak için mutlaka uğranması gereken koru.



Emirgan Korusu Hakkında Bilgi



Emirgan Korusu ziyaretçilerine yürüyüş başta olmak üzere pek çok sevilen aktivitenin yapılmasına elverişli bir ortam sunuyor. Korunun içerisinde bulunan tarihi köşkler, piknik alanları ve çocuk oyun alanları özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde koruya insanların sevdikleri ile birlikte akın etmesine yol açıyor. Şehir içinde böyle ormanlık bir alanın bulunması ise kalabalık ve stresli şehir yaşamından sıkılanlara canlılık katıyor. Yürüyüş ve koşu parkurları dışında seyir terasları da korudaki boş kalmayan alanlardandır. Emirgan Korusu, fotoğraf çekimi içinde ideal bir yer.



Emirgan Korusu Nerede?



Emirgan Korusu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alıyor. Koru Emirgan ve İstinye semtlerinde Boğaza nazır bir konumda. Boğaz kıyısındaki eşsiz Emirgan Korusu, İstanbul Boğazı'na hakim konumu ile unutulmayan bir boğaz manzarası sunarken lale festivalleri ile de gözlere ve gönüllere hitap ediyor. İstanbul'da lale mevsimine denk gelen, mart sonu nisan ayı başlarında tüm güzelliklerini gözler önüne seren Emirgan Korusu, görülmeye değer yerler arasında öne çıkıyor.



Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir?



Emirgan Korusu'na toplu taşıma ile gitmek mümkün. Bunun için sahil güzergahını takip eden Sarıyer yönüne giden tüm belediye otobüsleri tercih edilebilir. Bu otobüs hatlarına Eminönü, Beşiktaş, Kuruçeşme, Arnavutköy veya Bebek gibi duraklardan binilebilmektedir. Emirgan durağında indikten sonra Emirgan Korusu yalnızca 5 dakika yürüme mesafesinde kalmaktadır. İstanbul Anadolu yakasından gelecekler Kadıköy ve Üsküdar'dan vapur veya motorlar ile Beşiktaş'a gelerek buradan Sarıyer'e sahilden giden otobüslere binebilirler.



Emirgan Korusu Tarihi



Emirgan Korusu, 17. yüzyılda Osmanlı padişahı IV. Murad tarafından İranlı Emir Güne Han'a armağan edilmiştir. Önceki dönemlerde "Feridun Bahçeleri" olarak anılan alan bundan sonra Emirgan Korusu olarak anılmıştır. Yüzyıllar boyunca pek çok defa el değiştiren koru, 19. yüzyılda Osmanlı padişahı Abdülaziz tarafından Mısır Hıdivi İsmail Paşa'ya verilmiştir.



1871-1878 yılları arasında koruda 3 köşk inşa ettirilmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu tarihi köşkler Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk'tür. Koru, 1940'da dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın girişimi ile kamulaştırılmış ve park olarak halkın hizmetine açılmıştır.



Emirgan Korusu Giriş Ücreti



Emirgan Korusu, şehrin merkezi bir konumunda bulunmakta ve çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Emirgan Korusu, tarihi köşkleri ile geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin dileklerini gerçeğe dönüştürüyor. Koruya yaya olarak gelenlerden herhangi bir giriş ücreti alınmıyor. Araçla gelenlerden ise 10-TL gibi cüz-i bir ücret alınmaktadır. Araç ile ücretli giriş akabinde parkın içerisinde ve köşklerin önlerinde araç park alanları bulunmaktadır.



Emirgan Korusu Kahvaltı Ücreti



Emirgan Korusu, hafta sonları köşklerde servis edilen kahvaltı menüleri ile leziz lezzetleri ziyaretçilerine sunuyor. Hafta içi serpme kahvaltı olarak sunulan hizmet hafta sonları açık büfe olarak taçlanıyor. Sarı Köşk, Emirgan Korusu'nda kahvaltı denilince ilk akla gelen yerlerden. Sarı Köşk'te hafta içi 09.00-13.00 arasında serpme kahvaltı servis edilmekte iken pandemi nedeni ile serpme kahvaltı ve açık büfe kahvaltı şu an yoktur. Pandemi öncesi kahvaltı tabağı ise 38-TL idi. Pembe Köşk ile Beyaz Köşk'te de ufak fiyat farkları olsa da genel olarak aynı koşullarla hizmet verilmekteydi.

