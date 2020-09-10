Emir Sultan Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Emir Sultan Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Emir Sultan Hazretleri, üç Osmanlı sultanı döneminde yaşamış olup sufilikte veli mertebesine ulaşmıştır. Emir Sultan, büyük bir veli olarak peygamber soyundan gelmesi sebebi ile "Emir", gönülleri fethetmesi ile "Sultan" unvanını almıştır. Sahip olduğu manevi değerinden hiçbir şey kaybetmeden zamanımıza ulaşan ve özenle muhafaza edilen bir türbedir. Türbeyi ziyaret etmek isteyenler, türbenin yeri ve saatleri bilgi alarak yola çıkabilirler.

Emir Sultan Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Sultan Külliyesi olarak da anılan Emir Sultan Külliyesi, önemli dini günlerde yoğun bir şekilde ziyaret edilmekte ve kalabalık gruplar görülmektedir. Emir Sultan Külliyesi kapsamında Emir Sultan Cami ve Emir Sultan Türbesi yer almaktadır. Emir Sultan Türbesi'nin yeri ziyaret etmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Emir Sultan Türbesi, Bursa ilinin Yıldırım İlçesinde bulunmaktadır. Türbe, Bursa'ya ayak basanların öncelikle ziyaret etmek istedikleri yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Emir Sultan Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Emir Sultan Camii ve Emir Sultan Külliyesi 08.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Emir Sultan Camii ve Külliyesi ziyareti için giriş ücreti alınmamaktadır.

Emir Sultan Türbesi Hakkında Bilgi

Emir Sultan Külliyesi'nde Emir Sultan Cami'nin hemen yanında Emir Sultan Türbesi bulunur. Emir Sultan Türbesi'nde Emir Sultan, oğlu Emir Ali, eşi Hundi Hatun ile iki kızlarının sandukaları vardır. Yaşadığı zamanın sözü dinlenen ve akıl danışılan alimlerinden olan Emir Sultan, 1391 yılında Bursa'ya gelmiş ve I. Beyazıt nam-ı diğer Yıldırım Bayezid'in kızı olan Hundi Hatun ile evlenmiştir. 1429 senesinde ise veba hastalığına yakalanarak vefat etmiştir.

Bursa ilinin en önemli yapıları arasında gösterilen Emir Sultan Külliyesi, İstanbul ilinde bulunan ve her yıl çok sayıda insanın akınına uğrayan Eyüp Sultan Türbesi'nden sonra ülkemizde en çok ziyaret edilen cami ve türbeler içerisinde ikinci sırada bulunmaktadır. Dini günler başta olmak üzere insanların ziyarete geldikleri Emir Sultan Cami ve Emir Sultan Türbesi'nde her gün mevlit okutulmaktadır. Bursa sakinleri sünnet, düğün gibi özel törenleri gerçekleştirmeden önce Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dualar etmektedir.

Emir Sultan Türbesi'nin sekiz köşeli bir planı vardır. Türbenin üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmektedir. Emir Sultan Camisi'ne bakan pencerelerinin birisinin üzerinde 1868 tarihini taşıyan onarım kitabesi göze çarpmaktadır. Emir Sultan Türbesi'nin içinde orta bölümde Sultan Yıldırım Beyazid'in damadı olan Halveti Şeyhi Emir Sultan'ın parmaklıklar ile çevrili sandukası bulunur. Bu sandukanın yanında oğlu Emir Ali Çelebi, eşi Hundi Sultan'ın ve iki kızlarının sandukaları vardır.

Giriş kapısı doğu yönünde olan türbenin kapının bulunduğu cephenin beden duvarları dışında diğer bütün cephelerde yuvarlak kemerli geniş pencereler yer almaktadır. Türbe manevi değeri ile birlikte mimari yapısı ile de beğeni kazanmakta ve ilgi görmektedir.

Emir Sultan Türbesi, orijinal yapısını koruyamayarak yitirse de taşıdığı büyük manevi değer sebebi ile önemini eski zamanlarda olduğu gibi aynen güçlü bir şekilde korumaktadır.

Emir Sultan Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Emir Sultan'ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Camisi'nin avlusunda yer alan Emir Sultan Türbesi zamanla harap olmuştur. Emir Sultan Türbesi, ilk yapılan orijinal hali ile günümüze kadar ulaşamamıştır. Zamana ve doğal koşullara bağlı olarak yıpranan tarihi türbe, bugünkü halini 1868 yılında II. Abdülhamid'in şehzadeliği döneminde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda almıştır.