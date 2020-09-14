Emevi Camii Nerede? Emevi Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Emevi Camii Arap dünyasında Şam Ulu Camii olarak da bilinmektedir. Şam'da bulunmasından ötürü bu ismi almıştır. Dünya'nın ve bulunduğu şehrin en eski camileri arasında Emevi Camii gösterilmektedir.

Emevi Camii Hakkında Bilgi

Emevi Camii yapımı için toplam olarak 1 milyon dinar harcanmıştır. Emevi Camii tarihin en ünlü camilerinden birisi olarak ön plandadır. Emevi Camii oldukça büyük bir cami olduğundan ötürü Dünya'nın en büyük camileri arasında gösterilmektedir. Emevi Camii'nin tarihi ise İslam'ın doğuşundan sonra başlamakta olup oldukça eski bir tarihi bulunmaktadır. Cami içerisinde pek çok kutsal emanetler yer almaktadır. Bu kutsal emanetler oldukça iyi bir şekilde korunmaktadır.

Emevi Camii içerisinde Şiilik mezhebine özgü olan motifler de bulunmaktadır. Caminin avlusunda ise Selahaddin Eyyubi türbesi yer almaktadır.

Emevi Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Emevi Camii Suriye'nin Şam şehrinde yer alan bir camidir. Şam şehrinin Eski Şehir bölgesinde bulunmaktadır. Şam şehrine geldikten sonra özel araçlar veyahut toplu taşıma imkanlarını kullanarak camiye ulaşılabilir. Özel araç ile geldikten sonra camiye ulaşmak için biraz yürümek gerekebilir.

Emevi Camii Tarihi

Emevi Camii 715 yılında açılmış olan bir camidir. Tarihi kaynaklarda bu cami için Şam Ulu Camii'de denilmektedir. Emevi Camii Şam bölgesinin Araplar tarafından ele geçirilmesinden sonra Vaftizci Yahya'ya adanmış bir Hristiyan bazlika idi. Ebu Ubeyde tarafından çeşitli eklemeler yapıldı ve bu bazlika bir camiye dönüştürüldü. Emevi Camii tarihte camiye dönüştürüldükten sonra 70 yıl boyunca hem Hristiyanlık inancı için hem de İslam inancı için önem teşkil ediyor oldu. Çünkü bu iki dinden olan kişiler aynı anda ibadet etmesini sağlayan bir ibadethane olarak kullanıldı.

Emevi Camii Şam'da Müslüman nüfusunun iyice artması ve Hristiyan nüfusunun epey azalması ile birlikte sadece cami olarak kullanılmasına karar verildi. Bu yapı içerisinde ki kilise kaldırıldı ve kiliseye dair olan tüm motifler yok edildi. Anadolu'da yapılan birçok camide bu caminin mimarisinden etkilenmiş ve ona göre yapılmıştır.

Emevi Camii Özellikleri

- Emevi Camiinin yapımı için 1 milyon dinar harcanmıştır.

- Caminin 3 tane minaresi bulunmaktadır.

- Emevi Camii 3 ana kapıya sahip bir camidir.

- Doğu tarafında yer alan minareye İsa minaresi denilmektedir. ( İsa minare denilmesinin sebebi ise rivayete göre İsa peygamber yeryüzüne ineceği zaman bu minareye inecektir. )

- Dikdörtgen bir forma inşa edilmiştir.

- Caminin eni 37 metredir.

- Caminin genişliği 136 metredir.

Emevi Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Emevi Camii'nin mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Cami öncesinden bir bazlika olduğundan ötürü burası 1. Roma imparatoru döneminde yapılmıştır. Dönemin Roma imparatoru tarafından yaptırılan bu bazlika daha sonra camiye çevrilmiştir.