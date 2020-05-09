El Hamra Sarayı Nerede? El Hamra Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

El Hamra Sarayı Dünya'da yer alan tarihi saraylardan biri olup en çok araştırılan tarihi saraylardan birisidir.

El Hamra Sarayı Nerede?

El Hamra Sarayı İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan bir tarihi saraydır. İspanya'nın Granada kentinde bulunur.

El Hamra Sarayı Tarihi

El Hamra Sarayı milattan sonra 889 yılında ilk olarak kale şeklinde inşa edilmiştir. Daha sonra 13. yüzyıla kadar herhangi bir onarım yapılmayan kale Gırnata emiri Muhammed Nasır tarafından şuan ki görünümüne kavuşmuştur. El Hamra Sarayı büyük İslam devletlerinden biri olan Endülüs devleti zamanında yapılmış bir saraydır. Gırnata sultanı olan 1. Yusuf tarafından bir hükümdarlık sarayına dönüştürülmüştür. El Hamra Sarayı hükümdarlık sarayına 1333 yılında dönüştürülmüştür. El Hamra Sarayı 1492 yılında Hristiyan hakimiyetine geçtikten sonra kale içerisinde Hristiyan motifleri ve Rönesans mimarisi izlerine de rastlanmış oldu.

El Hamra Sarayı Arapça kökenli bir kelimedir. "Kırmızı Saray" anlamını taşımaktadır. Nasirliler sarayı kontrol ettikten sonra Saray daha da fazla büyümüştür.

El Hamra Sarayı Özellikleri

- El hamra içerisinde yer alan odaların hepsi birbirine bağlıdır.

- El Hamra Sarayı içerisinde sayısız sayıda oda bulunmaktadır.

- Saray içerisinde pek çok geniş avlular yer almaktadır.

- Kusursuz bir mimari ile inşa edilmiştir.

- Avrupa'da bulunan İslami mimari eserlerin en önemli eserlerinden biridir.

- El Hamra Sarayı üzerinde ki mermerler oyulmuş ve çeşitli süslemeler yapılmıştır.

- Zengin bitkisel motifler sarayın içerisinde bolca yer almaktadır.

El Hamra Sarayı Hakkında Bilgi

El Hamra Sarayı Avrupa'da İslami eserler arasında en önemli eserler arasında kabul edilmektedir. Saray aynı zamanda UNESCO Dünya mirasları listesine girmeyi başarmıştır. Muhteşem kusursuz bir ahenk ile hazırlanmıştır. Günümüzde ise El Hamra Sarayı pek çok kişinin ziyaret ettiği tarihi yapılardan biridir. Endülüs devletinin bir mirası olarak kabul edilir. El Hamra Sarayı'na ziyaret etmek için bilet almanız gerekmektedir. İnternet üzerinden ya da gişelerden bilet temini ile El Hamra Sarayı'na giriş yapabiliyorsunuz. El Hamra Sarayı'na tırmanmak için bir yokuş çıkmanız gerekiyor. Yokuş yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir.