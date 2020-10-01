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Ekim güneşinde deniz keyfi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Ekim güneşinde deniz keyfi

Antalya'da ekim ayının ilk günü, denize girip güneşlenmek isteyenler, sahilleri doldurdu. Hava ve deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü.

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ekim ayının ilk gününde de yoğunluk sürüyor. Sabah erken saatlerde sahile gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi, kimileri de kitap okuyarak zaman geçirdi. Kent sakinlerinin yanı sıra turistler de sahilde ekim güneşinin keyfini çıkardı.

Ekim güneşinde deniz keyfi



Yaz boyunca Konyaaltı Sahili'ne geldiğini belirten İnciser Balcı, "Antalya çok güzel bir yer. Dünyanın en güzel yeri. Ekimin ilk gününde de denize girebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geliyorum buraya kitabımı alıyorum, denizime giriyorum, güneşleniyorum, güzel zaman geçiriyorum. Antalya'da yaşamak çok keyifli" dedi.

Ekim güneşinde deniz keyfi



Rusya'dan bir haftalık tatil için üç gün önce gelen Diana Zckovanedo ise güneşe hayran kaldığını belirtti. Daha önce iki kez daha Antalya'ya tatile geldiğini anlatan Zckovanedo, "Güneşi, denizi ve kumsalı çok seviyorum. Antalya bir cennet. Tatil için ilk tercihim. 1 Ekim'de denize girebiliyorsunuz" diye konuştu.

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