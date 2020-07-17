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EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında Mavi Bayraklı tesiste misafirlere konforlu bir deniz keyfi sunuluyor.

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, sıcak yaz günlerinde tatilcilerin akınına uğruyor. Normalleşme dönemiyle birlikte tesiste, şezlong ve şemsiyelerden, yürüyüş yolları ve soyunma kabinlerine kadar birçok uygulama hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendi. Halk sağlığı için baştan sona tedbir amaçlı uygulamalar hayata geçirildi.

EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu



Dezenfekte ön planda

Tedbirler kapsamında sahile giriş ve çıkış yolları sosyal mesafeyi koruması için ayrı tutulurken, şezlonglar arası mesafe de korunuyor. Şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3’lü, 2’li veya tekli seçenekler sunuluyor. Şezlonglar gün içerisinde görevliler tarafından sık sık dezenfekte ediliyor. Tuvaletlerde fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar, sahil kısmında da çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri hizmet veriyor.

EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu



Sosyal mesafeli alanlar

Halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımda Covid-19 tedbirleri kapsamında 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Vatandaşlar aynı aileden en fazla 3 kişi olacak şekilde bu alanı kullanabiliyor. Bu kısma vatandaşlar şemsiye ya da havlusunu da getirebiliyor. Aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sosyal tesisi dolduran vatandaşlar akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor. Plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor. Tesiste engelli bireyler için plajda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor.

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