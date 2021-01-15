Eğlence yeni başlıyor! Kısıtlamalar sonrası seyahat maceralarınıza hazırlanmanın 7 yolu

Aradığınız tatil bölgesini iyi seçin

Tatil planlarınızı çoğu kez son dakikaya bırakmış, yapmak istediklerinizi hep ertelemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Hazır bolca zamanınız varken gerçekten hayalini kurduğunuz yerlere gitmenin planlarını yapın. Bunun için size uygun olan yolculuğu bulmanıza yardımcı olacak seyahat firmalarını araştırın. Sadece varış noktanızı seçin ve seyahat etmek istediğiniz tarihleri girin. Daha sonra size ilham verici önerilerden bütçenize uyan gezileri tercih edin. Böylelikle bisiklet gezileri, kamplar, doğa yürüyüşleri, tarihi geziler ve daha birçok seçeneği hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Gideceğiniz yeri araştırın

Daha önce muhtemelen iş yerinizin sizin için ayarladığı otellerde konaklamış, tatilinizi en fazla yüzerek ve güneşlenerek geçirmişsinizdir. Bu yıl artık kendinizin seçtiği bir tatili hak ettiniz. Mevcut kısıtlamalar, varış noktanızı gerçekten araştırmak ve ilk koronavirüs sonrası maceranızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Seçtiğiniz yer hakkında geniş çaplı bir araştırma yaparak başlayabilirsiniz. Ülkelerin özellikleri hakkında bilgi toplayın, destinasyonlarla ilgili ipuçları edinin, seyahat gezginlerinin yazılarını okuyun. Hatta size ülkeyi tanıtacak rehberlerinizi bile şimdiden seçebilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenin

Birçoğumuz ikinci dil olarak İngilizceyi çat pat da olsa konuşabiliyoruzdur. Yine de kendinizi yeterli görmüyorsanız, evde kaldığınız bu dönemde çevrimiçi kurslara katılarak dilinizi ilerletebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak; eğer farklı bir ülkeye gitmeyi planlıyorsanız o ülkenin yerel dilini öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bu size hem yeni bir seviye katacak hem de evde kaldığınız zamanı verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Günlük yaşamda kullanılan kalıpları ve ifade biçimlerini öğrenmeniz bile seyahatinizi kolaylaştırmaya yeter. Ne de olsa 1 dil 1 insan demektir!

Gerekli malzemeleri şimdiden satın alın

Son dakika aceleyle en pahalı ürünleri almak yerine, hazır vakit varken planladığınız tatil için malzemeleri şimdiden almaya başlamayı deneyin. Örneğin bir kamp gezisi planlıyorsanız çadırlar, ayakkabılar, çantalar hakkında geniş çaplı ve eğlenceli bir alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Hala vaktiniz varken indirimlerden yararlanmanızı öneririz. Ancak yine de satın almadan önce ürünlerin resmî web sitesine göz atın ve güncellenmiş teslimat politikalarını kontrol edin. Evden çalışmanın en güzel yanı, teslimatçı kapı zilini çaldığında içeride olacağınızdır!

Eski ekipmanlarınızı düzenleyin

Önceki gezilerinizden kalan eşyaları gözden geçirin. Eski olanların yerine yenilerini almak için listeye ekleyin. Ya da tamir edilebilecek gibi olanları onarmaya başlayın. Yoğunluktan elinizin bir türlü ermediği çantanızın kayışını yenileyin, botlarınızın bağcıklarını değiştirin ve temizlenecekleri kuru temizlemeye yollayın. Belki de geçen kamp gezisinde kirlenmiş ve bir köşeye atılmış eşyalarınızı da havalandırmanız gerekiyordur. Hepsi için harekete geçmenin tam zamanı!

Fotoğraf becerilerinizi geliştirin

Fotoğraf çekmeyi çok sevenlerdenseniz ama artık bir yere çıkamadığınızdan hep aynı yerleri çekmekten, eski fotoğrafları paylaşmaktan sıkıldıysanız, kendinize yeni bir fırsat yaratın. Ev içindeki daha önce keşfetmediğiniz objelerle sanatsal denemeler yapın. Ya da fotoğraf çekmek için yeni eşyalarla yeni bir dekorasyon hazırlayın. Fotoğraf çekmek için illa farklı yerlere gitmenize gerek yok, o günler gelene kadar farklı yerleri ayağınıza getirin.





Eski fotoğraflarınızdan bir albüm oluşturun

Yenilerini eklemeden önce eski fotoğraflarınızı düzenleyin, bir albüm oluşturun. Bu size, hala karar vermediyseniz tatil için neler yapabileceğinize dair bir fikir bile verebilir. Bunları sosyal medyada da paylaşabilir, favorilerinizi dünyaya göstermek için fotoğrafların altına gezi yazıları yazabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz. Aynı zamanda bu yöntemle yeni bir tatil için takipçilerinizden öneriler de toplayabilirsiniz.