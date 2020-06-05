Eğirdir Gölü nerede ve hangi şehirde? Eğirdir Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Eğirdir gölü ile ilgili yer alan bir efsane vardır. Ayrıca oluşumu ve gölün hangi şehirde olduğu en çok araştırılanlar arasındadır.

Eğirdir Gölü Nerede?

Eğirdir Gölü İç Anadolu'da yer alan bir göldür. İç Anadolu'da birçok göl vardır. Eğirdir gölü de o göllerden biridir.

Eğirdir Gölü Hangi Şehirde?

Eğirdir Gölü hangi şehirde sorusunun cevabı Isparta'dır. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer almaktadır.

Eğirdir Gölü Oluşumu

Eğirdir gölü zamanında plüvyal dönemlerde yer alan karstik olaylar sonucunda meydana gelmiş bir göldür. Eğirdir gölü çukurları da bu karstik olaylar sonucunda oluşmuştur. Ardından bu dönemde bu çukurlara yine su birikintisi oluşarak Eğirdir gölü meydana gelmiştir. Eğirdir gölünün çukurluğu ise tektonik hareketlere bağlı olduğu bilinmektedir.

Eğirdir Gölü Özellikleri

- Eğirdir gölü Türkiye'nin dördüncü büyük doğa harikası bir göldür.

- Gölün Kuzey ve Güney uzunluğu 50 kilometredir.

- Eğirdir gölünün kapladığı havza 3.309 kilometre karedir.

- Eğirdir gölü deniz yüzeyinden yaklaşık 920 metre yüksekliktedir.

- Gölün güneyinde derin su kuytuları yer almaktadır.

- Göl iki kısma ayrılmıştır.

- Kuzey'de yer alan göle Hoyran gölü, diğer kalan göle ise Eğirdir gölü denilmektedir.

Eğirdir Gölü Derinliği

Eğirdir gölünün ortalama olarak derinliği 12 metre olarak ölçülmüştür. Gölün maksimum derinliği ise 17 metre olarak kayıtlara geçmiştir.

Eğirdir Gölü Büyüklüğü ve Efsanesi

Eğirdir gölünün büyüklüğü ve efsanesi bulunmaktadır. Göl çevresinde yaşayan bir aile eşi ve çocukları ile birlikte avlanmaya çıkar. Evin beyi Sivri dağının eteklerinde bir geyik görür. Okla birlikte geyiği isabet eder fakat ok geyiğe değil de kayaya isabet eder. Tam bu noktada kayadan sular fışkırır ve Eğirdir gölü oluşur. Oluşan suda beyin çocuğu boğularak ölür.