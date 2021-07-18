Ege’nin tropik güzeli: Dikili

İzmir’e bağlı Dikili, karayoluyla İstanbul’a 4.5 saat, İzmir’e ise 1.5 saat mesafede. Muhteşem güzellikte koylara sahip ilçe, yaz aylarında huzurlu bir tatil arayışında olanların da sıklıkla tercih ettiği kaçış noktaları arasında.

Dikili’nin görülmesi gereken noktalarına geçmeden önce ilçeyi yakından tanımak için tarihi hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. Tarihte, Dikili bölgesi Mysia adıyla biliniyor. Bölgedeki ilk yerleşimcilerse Luviler, Leleg ve Peselag kavimleri. Daha sonraki dönemde sırasıyla Lidyalılar, Persler, Frigyalılar, Romalılar ve Bergamalılar bölgede egemenlik sağlamış.

ARİSTOTELES BURALIYMIŞ

Antik dönemde, Dikili ve çevresinde, farklı uygarlıklara ait birçok kent kurulmuş. Bu kentlerin en gelişmişi, bir dönem Aristoteles’in de yaşadığı ‘Atarneus’ şehriymiş. Ortaçağa gelindiğinde bölgede, Bizanslılar, Cenovalılar, Selçuklular ve Osmanlılar yaşamış. 1923’te belediye olan Dikili, 1928’de Bergama’dan ayrılarak İzmir’in bir ilçesi olmuş.

Gelelim Dikili’nin en gezilesi noktalarına...

Etrafa baktığınızda yeşilin binbir tonuyla bir bitki örtüsü, doğaya kulak verdiğinizde duyabileceğiniz seslerin sadece dalga sesi, kuş cıvıltısı, cırcırböceklerinin ötüşü olduğunu hayal edin ve buna bir de turkuvaz mavisi deniz ekleyin. İşte karşınızda Kalem Adası...

Kalem Adası, Dikili sahili boyunca uzanan ve karaya yaklaşık 400 metre uzaklıktaki bir cennet. Pek çok kişi burası için ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ yakıştırmasını yapıyor, haksız da değiller. Adaya ulaşmak için öncelikle Dikili’ye uğramanız gerekiyor.

Kalem Adası, adını çok klasik bir yoldan, şeklinden alıyor. Ada, 480 bin metrekare ve burada Oliviera Resort dışında başka bir tesis yok. Şayet tesiste konaklıyorsanız ve adanın etrafını ve koylarını keşfetmek isterseniz otelin teknesi size bu imkânı da sunuyor.

Günübirlik gitmek isterseniz önceden rezervasyon yaptırmanız önemli çünkü ada gün içinde dışarıdan sınırlı sayıda misafiri ağırlıyor. Adada dışarıdan misafire açık olan iki restoran var. Biri Ege lezzetlerini denizden çıkan taze ürünlerle iskele üzerinde sunan Can Ada, diğeriyse muhteşem günbatımlarına sahne olan, dünya mutfaklarını Ege lezzetleriyle birleştiren Island Breeze. Bu arada ada, Bergama Müzesi’ne kayıtlı birçok tarihi eseri de barındırıyor.

İnce kumlu plajları, turkuvaz renkli denizi ve yemyeşil doğasıyla tropikal tatildeymiş hissi yaşatan ilçe, yaz aylarında sakin ve huzurlu birkaç gün geçirmek isteyenler için oldukça ideal.

ÂŞIK OLUNACAK KOYLAR

Dikili’ye ilk görüşte âşık olmanızı sağlayacak en önemli özelliğiyse akılları baştan alacak güzellikteki koyları... Çandarlı, Bademli ve Dikili hattı boyunca çoğu ücretsiz olan ve araçla ulaşım sağlanabilen çok sayıda koy var. Hayıtlı Koyu, Pissa Plajı, Küçük Zindancık Koyu, Dikili Halk Plajı ve Killik Koyu Halk Plajı en çok tercih edilenleri...

Araçla ulaşılamayan koyları da görmek istiyorsanız Dikili Limanı’ndan kalkan teknelerle günübirlik turlara katılabilirsiniz. Kalem Adası ve Garip Adası arasındaki Akvaryum Koyu, kaynak suyuyla cezbeden Bademli deniz ılıcası ve Hanım’ın Koyu tekne turuyla görebileceğiniz koylardan birkaçı... Yalnız tura çıkmadan önce hem müzik yayını hem de yiyecek-içecek şartlarını konuşmayı da unutmayın.

GİTMİŞKEN...

- 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Çandarlı Kalesi’ni de görün.

- Homeros’un kitaplarında bahsettiği 12 Aiol antik kentinden biri olan Pitane Antik Kenti’ni ziyaret edin.

- Sahip olduğu doğal güzellikleriyle misafirlerini büyüleyen Nebiler Âşıklar Şelalesi’nde yüzmeyi unutmayın.

- Tropik bölgelerden Alp Dağları örneklerine kadar yaklaşık 3 bin bitki çeşidinin bir arada bulunduğu Dikili Atatürk Botanik Bahçesi’ni gezin.

- Yapım tarihi tunç devrine dayanan Atarneus Kalesi’ne uğrayın.

- Bademli Köyü’nün geleneksel lezzeti koruk şerbetinin tadına bakmadan dönmeyin.