Ege Denizi'ne tepeden bakan Poseidon Tapınağı

Mermer tapınak, Atina'ya 70 km mesafede, Attika yarımadasının ucundaki Sounio Burnu'nun 4 km uzağındaki Agrilesa vadisinde bulunuyor. Ege Denizine hakim, yaklaşık 60 metre yükseklikteki yerinde ihtişamlı bir görünüm sergileyen Poseidon Tapınağı, M.Ö 444 ve 440 yılları arasında inşa edilmiş. Tapınağın inşa edildiği yer seçimi özenle yapılmış.







Atinalıların savaşlar ya da ticari sebeplerle denize açılıp uzun süre kalan gemilerinin dönüşünü gözleyebilecekleri yere, Deniz Tanrısı Poseidon'a adanan tapınak inşa edilerek bir anlamda onlara koruma da dilenmiş. Tapınağın mimarının Ictinus olduğu sanılıyor. Tüm Yunan tapınakları gibi Poseidon da dört tarafında sütun yer alan dikdörtgen plana sahip.







Yapıldığı dönemde sütun sayısı 36 iken, asırların acımasız yıpratıcılığı nedeniyle bugün sadece 15 sütun ayakta kalabilmiş. Ulaşımı oldukça kolay olan tapınağın giriş ücreti 8 Euro. Bölgede hediyelik eşya dükkanlarının yanısıra restoran ve oteller de bulunuyor.