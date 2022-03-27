Efsaneler Adası
Fotoğraftaki adanın ismi Gaztelugatxe. Bakio ve Bermeo sahil kasabaları arasındaki ada, anakaraya sonradan yapılmış bir köprüyle bağlanıyor. Adanın tepesinde Vaftizci Yahya’ya adanmış, 12’nci yüzyıldan kalma manastır var. Manastıra 241 basamakla çıkılıyor. Korsan ve cadılarla ilgili birçok efsaneye konu olan ada, ünlü ‘Game of Thrones’ dizisine de sahne olmuş. İnanışa göre merdivenlerden çıktıktan sonra zili üç kez çalmak ve Vaftizci Yahya’nın olduğu söylenen ayak izine basmak şans getiriyor.
Fotoğraftaki antik kentin adını biliyorsanız cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.
Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 20 Mart Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Dilek Çapar (Sagalassos)