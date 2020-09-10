Efes Antik Kenti Nerede? Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bu kentin içerisinde birçok müze yer alıyor. Müzelerde Helenistik ve Roma İmparatorluğu başta olmak üzere birçok kültüre ve uygarlığa ait eşyalar sergileniyor. Yılda 2 milyona yakın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen kentte tarihi kütüphaneler, kiliseler ve tiyatrolar da yer almaktadır.

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Türkiye'nin en fazla turist çeken tarihi yerlerinden biri olan Efes Antik Kenti, dünyanın 7 harikasından birisidir. ''Asya'nın İlk Büyük Başkenti'' olarak bilinen kent 205 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı.

Efes Antik Kenti Tarihi

Eski uygarlıklara başkentlik yapmış olan Efes Antik Kentinin inşasına M.Ö. 8000 yılında başlanmıştır. Kent yaklaşık olarak 11 bin yıllık köklü bir tarihe sahiptir.

Efes Antik Kenti Nerede?

Efes Antik Kenti, İzmir'e bağlı Selçuk İlçesindedir. İzmir Otogarından kenti bulunduğu noktaya saat başı otobüs kalkmaktadır. Antik Kente girmek isteyenler ilçe merkezinden ve Kuşadası'ndan kalkan minibüsleri de binebilir.

Efes Antik Kenti Gezilecek Yerler

1- Celsus Kütüphanesi:

Döneminde dünyanın en büyük 3. kütüphanesi olan Celsus Kütüphanesi, bu kadim kentin sınırları içerisinde yer alıyor. Girişindeki heykellerle ve görkemli yapısıyla dikkat çeken Celsus Kütüphanesinde yaklaşık 15 bin kitap bulunuyor.

2- Büyük Tiyatro:

24 bin kişilik kapasitesi ile ile bu ismi alan tiyatro, inşa edildiği yıldan sonra birçok kere restore edildi. Yapımı M.S. 117 yılında tamamlanan yapı, gladyatör dövüşlerine de ev sahipliği yaptı. Dönemin sanat ve estetik anlayışını yansıtan Büyük Tiyatro'da başta Elton John ve Ray Charles olmak üzere birçok ünlü müzisyen konser düzenledi.

3- Meryem Kilisesi:

Yurt dışında Church Of Mary ismiyle de bilinen kilise, Hz. Meryem'in adına inşa edilmiş ilk kilise olma özelliği taşıyor. Hristiyanlar için kutsal kabul edilen kilisenin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Bizans Dönemi Sarayı da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan bir diğeri.

4- Varius Hamamı:

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Varius Hamamı, M.S. 100'lü yılların başında inşa edildi. Dönemine göre oldukça yüksek bir teknoloji ile inşa edilmiş olan hamamda 3 katlıdır. Hamama ait belgeler incelendiğine o dönemde dahi yoksullardan giriş ücreti alınmadığı tespit edilmiştir.

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Efes Antik Kenti'nin giriş ücreti 40 liradır. Yılın belli başlı dönemlerinde indirim yapılmaktadır.

Efes Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Efes Antik Kentine ve Efes Müzesine yılın her günü gidilebilir. Antik Kent'in ziyaret saatleri yaz ve kış döneminde değişmektedir.

3 Ekim - 14 Nisan tarihleri arasında açık olduğu saatler: 08.30 . 17.00

15 Nisan - 2 Ekim tarihleri arasında açık olduğu saatler: 08.30. - 18.30

Efes Antik Kenti Efsanesi

Efsaneye göre Efes Antik Kenti, Amazonlar tarafından inşa edildi. Savaşçı kadınlardan oluşan bu topluluk, Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. İskit ve Anadolu mitolojisinde de adları geçen Amazonların, kurdukları bu kentte uzun yıllar boyunca yaşadıklarına inanılır.

Efes Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Müze Kart diğer birçok turizm noktasında olduğu gibi Efes Antik Kentinde de geçiyor. Öğrencilerin %40 indirimle temin edebileceği kart ile Antik Kentin tamamına yakını gezilebilir.

Not: Kent içindeki bazı yerler için ekstra ücret talep edilmektedir.