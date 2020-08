Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor

Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilindeki İncirli Deresi’nde yaşayan binlerce su kaplumbağası, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, derede yaşayan kaplumbağaları her gün ziyaret edip, yanlarında getirdikleri ekmek ve simit ile besliyor. Özelikle çocukların ilgi gösterdiği kaplumbağalar, verilen ekmekleri yemek için birbirleriyle yarışıyor. Kaplumbağaların insanların ellerinden ekmek yediğini duyanlar, beslemek için bölgeye akın ediyor.









'KAPLUMBAĞALAR DOĞAL TEMİZLEYİCİ'



Gülçavuş köyünde yaşayan tatilcilerden emekli öğretmen Bahri Kahraman, sahilin simgesi haline gelen su kaplumbağalarına tatilcilerin ekmek ve simit atarak insana alıştırdığını belirtip, "Kaplumbağalar ilk zamanlarda insanlara pek yaklaşmazlar ancak yiyecek aldıkları sürece insanların yanlarına gelmeye başlarlar. Bunlar zaman zaman tatlı sudan gelip denize de gidebiliyorlar. Fakat biz bazen çocuklarla toplayıp, doğdukları yere, tatlı suya geri götürüyoruz. Burada binlerce kaplumbağa var, aynı zamanda çevrede doğal bir temizleyici bunlar. Bu kadar çoğalmaları buradaki bitki yapısıyla alakalı. Derenin her iki tarafında kamış bölgesi var. O bölgelerde kış uykusuna yatıyorlar. İyi de beslendikleri için çok daha fazla yumurtluyorlar. İnsanların da yardımıyla kaplumbağalarımız çoğaldıkça çoğalıyor. Bunu duyan tüm aileler çocuklarını buraya getirir, ekmek atıklarını torbalarına doldurup besler. Onlar için de bir rehabilitasyon oluyor. Çocuklar da çok mutlu oluyor" dedi.









'YEMEDİKLERİMİZİ KAPLUMBAĞALARA VERİYORUZ'



Su kaplumbağalarını çocuklarıyla birlikte beslemeye gelen Özlem Yavuz, yemedikleri bayatlamış ekmekleri her gün dereye gelerek kaplumbağalara verdiklerini söyledi. Kaplumbağaları elleriyle beslediklerini söyleyen Yavuz, "Buraya yazları geliyoruz. Burayı çok seviyoruz, doğayla iç içe, sosyalleşebiliyoruz. Yemediğimiz ya da bayatlamış ekmeklerimizi de kaplumbağalara veriyoruz. Doymasalar bile biz elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz" diye konuştu. Ailesiyle birlikte kaplumbağaları beslemeye gelen 10 yaşındaki Yağız Yavuz ise "Kaplumbağaları besliyoruz. Herkes kaplumbağalara önem veriyor burada. Yiyemediğimiz, bayatlamış yiyecekleri onlara atıyoruz’’ dedi. Çocuklardan Defne Arslan da, "Her gün uğramaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz olmasa da sağdan soldan bulduklarımızı onlara atıyoruz. Biz onlara, onlar da bize alıştı" ifadelerini kullandı.