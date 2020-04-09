Edinburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Edinburg Türk Başkonsolosluğu İngiltere ülkesinde yer almaktadır. Türk Başkonsoloslukları kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Edinburg Konsolosluk

Edinburg Konsolosluk görev yerleri İskoçya, Kuzey İrlanda ve York dahil İngiltere'nin Kuzeyidir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, ölüm, pasaport, noter, evlilik ve askerlik gibi işlemleri gerçekleştirilir.

Edinburg Türk Başkonsolosluğu Adresi

Edinburg Türk Başkonsolosluğu İngiltere'de yer alan Başkonsolosluklardan birisidir. Edinburg Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: 39 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7SW, United Kingdom

Edinburg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Edinburg Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 13:00 saatleri aralığındadır. Resmi tatil günlerinde Edinburg Türk Başkonsolosluğu kapalıdır. İşlemler randevu sistemi ile yapılmaktadır. Edinburg Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +44 131 2859282