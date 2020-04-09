Edinburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Başkonsolosluklar genellikle ülkelerin belirli bölgelerinde bulunmaktadır. Türk Başkonsoloslukları o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının birçok işlemlerini gerçekleştirmek için görevli kurumlardır. Edinburg Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Edinburg Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
Edinburg Türk Başkonsolosluğu İngiltere ülkesinde yer almaktadır. Türk Başkonsoloslukları kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Edinburg Konsolosluk görev yerleri İskoçya, Kuzey İrlanda ve York dahil İngiltere'nin Kuzeyidir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, ölüm, pasaport, noter, evlilik ve askerlik gibi işlemleri gerçekleştirilir.
Edinburg Türk Başkonsolosluğu Adresi
Edinburg Türk Başkonsolosluğu İngiltere'de yer alan Başkonsolosluklardan birisidir. Edinburg Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: 39 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7SW, United Kingdom
Edinburg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Edinburg Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 13:00 saatleri aralığındadır. Resmi tatil günlerinde Edinburg Türk Başkonsolosluğu kapalıdır. İşlemler randevu sistemi ile yapılmaktadır. Edinburg Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +44 131 2859282
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