Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Başkonsolosluklarda yapılan birçok işlemler bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlenme, pasaport ve askerlik gibi işlemleri Başkonsolosluklarda yapılmaktadır.

Düsseldorf Konsolosluk

Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu o bölgedeki belirli yerlerdeki Türklerin işlemlerini gerçekleştirmek için hizmet vermektedirler. İşlemler için internet sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alınması gerekmektedir. Çalışma saatleri aralığında arayabilirsiniz.

Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Adresi

Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Almanyada bulunmaktadır. Başkonsolosluk adresi şu şekildedir: Willstätterstraße 9, 40549 Düsseldorf, Almanya

Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Düsseldorf Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +49 211 454780 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu işlemleri randevu sistemiyle çalışmaktadır. Çalışma saatleri arasında randevu alınabilmektedir. Başkonsolosluğun çalışma saatleri Pazartesi ve Cuma günleri saat 09:00 ile 16:00 aralığındadır. Resmi tatil günlerinde ise Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu kapalıdır.