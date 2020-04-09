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Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:52 | Son Güncelleme:

Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Başkonsoloslukları genellikle her ülkede ve belirli yerlerde bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin belirli işlemleri bulunduğu yere ait Konsolosluklarda yapılmaktadır. Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki, Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu nerededir? Başkonsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

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Başkonsolosluklarda yapılan birçok işlemler bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin doğum, ölüm, evlenme, pasaport ve askerlik gibi işlemleri Başkonsolosluklarda yapılmaktadır.

 Düsseldorf Konsolosluk

 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu o bölgedeki belirli yerlerdeki Türklerin işlemlerini gerçekleştirmek için hizmet vermektedirler. İşlemler için internet sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alınması gerekmektedir. Çalışma saatleri aralığında arayabilirsiniz.

 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Almanyada bulunmaktadır. Başkonsolosluk adresi şu şekildedir: Willstätterstraße 9, 40549 Düsseldorf, Almanya

 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Düsseldorf Türk Başkonsolosluk telefon numarası: +49 211 454780 Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu işlemleri randevu sistemiyle çalışmaktadır. Çalışma saatleri arasında randevu alınabilmektedir. Başkonsolosluğun çalışma saatleri Pazartesi ve Cuma günleri saat 09:00 ile 16:00 aralığındadır. Resmi tatil günlerinde ise Düsseldorf Türk Başkonsolosluğu kapalıdır.

 

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