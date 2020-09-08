Dupnisa Mağarası Nerededir? Dupnisa Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Dupnisa Mağarası üç farklı girişe sahiptir ve iki kattan oluşmaktadır. Mağara hala gelişimini sürdürmektedir. 2003 yılında turizme açılan mağaranın ziyaretçileri her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde görülmesi gereken özel turistik bölgelerden biridir.

Dupnisa Mağarası Nedir?

Dupnisa, Bulgar dilinde delik, in anlamına gelmektedir. İn bizim dilimizde de mağara anlamına gelmektedir. Köken bakımından anlam bozukluğu oluşsa da adı bu şekilde belirlenmiştir. Mağaranın bazı bölümlerinde yarasalar olduğu için o kısımlar yarasa üreme dönemlerinde girişe kapatılmaktadır. Ancak bunun dışında diğer bölümler yoğun ilgi sebebiyle ziyarete açıktır.

Dupnisa Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Dupnisa Mağarası, Marmara Bölgesinde Kırklareli İli sınırlarında yer almaktadır. Demirköy İlçesine bağlı Sarpdere Köyünde bulunan mağara köyün yaklaşık 6 km güneybatısında bulunmaktadır. Revze Deresi ve Istırınca Dağlarına yakın konumdadır.

Dupnisa Mağarasına Nasıl Gidilir?

Eğer özel araçla ziyarete gidiliyorsa Sarpdere Köyünün 6 km kadar güneybatısına yolculuk yapılmalıdır. Özel araçla gitmeyecek olanlar ise Sarpdere Köyünden Dupnisa Mağarasına kadar giden dolmuşları kullanabilir. Araçlardan indikten sonra kısa bir süre yürümeniz gerekmektedir.

Dupnisa Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Dupnisa Mağarası ikinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Yaklaşık 4 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır. 180 milyon yıl önce gelişen mermerler içerinde yer alan bir mağaradır. 2 katta farklı 3 mağara şeklinde oluşmuştur. Üst kattaki mağaralar kuru, alt kattaki mağara suludur. Mağara sakıt, sütun ve dikitlerden oluşmuştur. Sarkıtlar beyaz, kırmızı ve kahverengi renklerdedir.

Dupnisa Mağarası Özellikleri

Toplamda 2720 metre uzunluğundadır. İki katlı olan mağaranın üst katında Kuru ve Kız Mağaraları, alt katında Sulu Mağara bulunmaktadır. Üst kattaki mağaralar gelişimini tamamlamıştır. Alt kattaki Sulu Mağara gelişimini sürdürmektedir ve denizden 345 metre yukarıdadır. 1977 metre uzunluğundadır. Üst katın ortalama sıcaklığı 17 derece, alt katın ortalama sıcaklığı 12 derecedir. Mağara içerisinde dev sarkıtlar, göl, nehir, dikit ve sütunlar bulunmaktadır. İçerisindeki göl ve nehir sayesinde doğa sporları yapılabilmektedir. Ayrıca mağara içerisinde yarasa, mağara kelebeği ve sineği bulunmaktadır.

Dupnisa Mağarası Tarihi Eser Ya Da Milli Parkı Mıdır?

Dupnisa Mağarası İğneadadaki Longoz Milli Parkına yakın mesafededir. Mağaralar doğal varlık oldukları için tarihi eser olarak kabul edilmezler.

Dupnisa Mağarası Giriş ücreti (2020)

Mağaranın giriş ücretleri yetişkinler için 6 TL iken öğrenciler için 4 TL'dir. Gazi ve engelliler için ücretsizdir.

Dupnisa Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Mağaradaki ışıklandırma dolayısıyla giriş saati sabah 08.00'de başlar. Akşam 05.00'a kadar ziyaret edilebilir. Kış mevsiminde yarasalardan dolayı ziyarete kapalıdır. Genellikle 15 Mayıs ve 15 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Dupnisa Mağarası Hikayesi Ya Da Efsanesi Var mıdır?

Mağara her ne kadar yarasaların mekanı olarak bilinse de arka plan bir aşk hikayesiyle de adından söz ettirmektedir. Rivayete göre genç bir erkek Nysa isimli bir kıza aşık olur. Nysa aynı zamanda bir papazın kızıdır. Babası Nysa ile gencin bir araya gelmesine izin vermez. Genç adam papazdan kaçmak için mağaraya saklanır.

Aramalara rağmen genç adam bulunamaz. Nysa Dipnusa Mağarasına gittiğinde genci orada ölü olarak bulur. Aynı zamanda genç adam taşlaşmaya başlamıştır. Bu üzüntüye dayanamayan Nysa'da orada ölür ve yanı şekilde taşlaşır. Mağarada kavuşamayan iki el bu hikayeyi sembolize etmektedir. İki gencin ellerini simgeleyen iki taş ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.