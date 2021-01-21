Dünyanın Everest'ten sonra en yüksek noktası olan K2 Dağı'na tırmandı

Nepalli sporcu ve takımı, zorlu kış şartlarında dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin zirvesine tırmanışa geçti ve kış mevsiminde zirveye çıkmayı başaran ilk dağcılar olarak tarihe geçtiler. 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 Dağı'na kış şartlarında çıkmanın imkansız olduğu söyleniyordu. Nitekim oldukça zorlu geçen tırmanış, cesur dağcıları yıldırmadı. Sporcular zorlu mücadelenin ardından amaçlarına ulaştı ve evlerine zaferle dönmeyi başardı.









NIMSDAI PURJA: TARİHE GEÇTİK

Rekora imza atan Red Bull sporcusu Nimsdai Purja, "Ben ve takımım kışın zorlu koşullarında K2'nin zirvesine ulaşabildik ve bunu başardığımız için büyük gurur duyuyoruz. Yapılamaz denileni yaptık. Bu sayede yalnızca Nepalli tırmanış topluluklarının adına değil, tüm dünyadaki tırmanış toplukları adına büyük bir başarıya imza atmış olduk. İnsanlık tarihinde kendimize bir yer edinebildiğimiz için gururluyuz. Takım çalışmasının sınırlarını zorlayarak imkansız denileni başarabildiğimiz için elbette çok mutluyuz. Dünyanın her yerinden bize destek ve tebrik mesajları geliyor, herkese teşekkür ediyoruz. Bu hedefi bize olan inançları sayesinde gerçekleştirdik'' diye konuştu.