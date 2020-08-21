Dünyanın en yüksek dönme dolapları... Kendinizi uçuyormuş gibi hissedeceksiniz





London Eye-İngiltere

Avrupa’nın en yüksek dönme dolabı ünvanına sahip olan ‘London Eye’, İngiltere denilince ilk akla gelenler arasında. Hemen her turistin mutlaka önünde fotoğrafı olan bu dönme dolaba binmesi de cesaret ister. Tam 135 metre yüksekliğinde olan bu dönme dolap yılda üç milyona yakın turist çekiyor.

Niagara Sky Whell-Kanada

Kanada’da bulunan Niagara Sky Whell dönme dolabının yüksekliği tam 53 metre. En tepesinde Niagara Nehri ve Amerika Şelaleleri manzarası sunan bu dönme dolap, dışarıdan görenlere de görsel şölen yaşatıyor. Nefes kesen bir deneyim yaşatan Niagara Sky Whell, aynı zamanda Kanada’nın da en yüksek dönme dolabı.

Flyer-Singapur

Flyer, 2014 yılına kadar dünyanın en yüksek dönme dolabı olma rekorunu 165 metrelik yüksekliğiyle elinde tutuyordu. Dünyada en yüksek olma tahtını kaptırsa da Asya’nın hala en yüksek dönme dolabı özelliğini kaybetmedi. Binenlere Singapur’u çok yükseklerden izleme fırsatı sunuyor. Her biri 28 yolcu kapasitesine sahip 28 kapsülden oluşan dönme dolabın içerisinde klimada bulunuyor.

Melbourne Star-Avustralya

Avustralya’da bulunan Melbourne Yıldızı, ortasında bulunan büyük yıldızdan bu ismi almış. Tam 120 metre yüksekliği olan bu dönme dolabı binenlerin yüreklerini hoplatıyor. Geceleri çarpıcı ışık şölenleriyle de izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 25 dakika süren dönme dolap turu sırasında tarihi ve turistik birçok bölgeyi de havadan görüntüleme fırsatı sunuyor.

Cosmo Clock 21-Japonya

Uzun yıllardır Japonya’da bulunan Cosmo Clock 21, 108 metre yüksekliğiyle dünyadaki en yüksek dönme dolapları arasında yerini almıştır. Bu dev dönme dolabın tam ortasında bulunan saat ise onun simgesi haline gelmiş. Rengarenk gondolları arasında tek bir mor gondol bulunan Cosmo Clock 21’deki bu gondol ‘mutlu gondol’ olarak adlandırılır. Mutlu gondol, tekerlekli sandalyeli ziyaretçiler için üretilmiştir.

High Roller-ABD

Dünyanın en yüksek dönme dolabı Amerika’da bulunuyor. Tamı tamına 167 metre yüksekliğiyle en çılgın lunapark oyuncaklarına taş çıkartacak High Roller, Las Vegas’ın da en çok turist çeken yerlerinden biri haline gelmiş. Bir turu yaklaşık 30 dakika süren High Roller, yükseklik korkusu olanların kabusu olabilir.

Antalya’nın Kalbi-Türkiye

Türkiye’nin en büyük dönme dolabı olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Antalya’nın kalbi tam 90 metre uzunluğa sahip. Aynı zamanda Avrupa'da bulunan 'London Eye’dan sonra ikinci büyük dönme dolabı olma özelliğini taşıyor. Tertemiz deniziyle adından sık sık söz ettiren, en sevilen tatil beldelerinden biri olan Antalya, adından ‘Antalya’nın kalbi’ ile de söz ettirecek. Doğu günü ve evlilik teklifi gibi özel etkinlikler için de özel kabinleri bulunan dönme dolabı çiftlerin favorisi olmaya aday.

Körfez Güneşi-Türkiye

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Körfez Güneşi, Türkiye’nin en büyük dönme dolabı olma özelliğini “Antalya’nın kalbi” dönme dolabı ile kaybetse de 50 metre yüksekliği ile hala en yüksekler arasında yer alıyor. 204 kişilik kapasitesi olan Körfez Güneşi, tüm körfezi ayaklarınızın altına seriyor. Gecesi ayrı gündüzü ayrı keyifli olan bu eğlence aynı zamanda İstanbul’a da yakın olmasıyla oldukça fazla ziyaretçi çekiyor.