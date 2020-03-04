Dünyanın en yalnız adası Tristan-Cunha

Güney Afrika'dan bin 500 mil, Güney Amerika'dan ise 2 bin mil uzaklıktaki bu ada, okyanusun tam ortasında yer alıyor. En yakın kara parçası kuzeyde 2 bin 334 km uzaklıktaki St. Helena adası olan Tristan-Cunha'ya en yakın kıta şehri ise 2 bin 778 km doğuda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Kenti.

Havaalanı olmayan adada yaşayan 300'e yakın kişi, gereksinimlerini yılda sadece 8 kez Güney Amerika'dan sefer yapan gemiyi bekleyerek yapabiliyor. Penguen, fok ve martıların doğal yaşam alanı olmakla birlikte, ada sakinlerinin beslediği bin civarında koyun ve sığır da adanın canlı popülasyonunu oluşturuyor.

Hayvancılığın yanısıra tarım da adada yaşayanların temel uğraşları. Yeterli gıdalarını üretebilmek için seracılıkla da destekledikleri tarımsal faaliyetleri kapsamında kendilerine yetecek sebzeleri üretme çabaları günlük yaşamın önemli bir kısmını alıyor. Ada halkı, vakit geçirebilmek için kendilerine sosyal alanlar da inşa etmiş. Adada bu amaca yönelik yüzme havuzu, pastane ve dans pisti inşa edilmiş. İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olmakla birlikte kendi bayrağı da olan yalnız adanın bir okulu, postanesi ve hastanesi de mevcut.