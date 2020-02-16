Dünyanın en ünlü müzeleri ayağınıza geldi!

Ayasofya Müzesi



Sanatsal ve mimari değeriyle dünyanın önde gelen yapıtlarından biri olan Ayasofya, tarihinde 916 yıl kilise olarak kullanıldı. 1453’te İstanbul’un fethinden sonra camiye çevrilerek 482 yıl da bu şekilde hizmet verdi. Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 1935 yılında kapılarını bu kez müze olarak ziyarete açtı. İnternet sitesindeki kroki üzerinden müzeyi inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca eserler hakkında detaylı bilgi almanız da mümkün. (www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html)









Salvador Dali Müzesi



İspanyol ressam Salvador Dali’nin ismini taşıyan müzede sanatçının yaklaşık 400 eseri sergileniyor. Web sitesine girdiğinizde ‘ok’ işaretleri sizi yönlendirecek. Online giriş yaptığınızda müzenin sergi alanına ulaşacaksınız. Galeri katına geldiğinizde eserlerin üstüne tıklayarak detaylı bilgilere İngilizce olarak ulaşabilirsiniz. (www.thedali.org/virtual-tour/ )









Louvre Müzesi



Paris’teki Louvre Müzesi için ‘müzelerin kraliçesi’ denilebilir. Şehre sadece müze ziyareti için gelenler bile var! Geçen yıl ziyaretçi sayısını 10.2 milyona çıkararak dünyadaki sanat müzeleri arasında en yüksek orana ulaşan müze koleksiyonlarında Antik Roma, Yunan, Antik Mısır ve Antik Yakındoğu kültürlerine ait eserler yer alıyor. Müzede sergilenen eserlerin en ünlüsü Leonardo da Vinci’nin ‘Mona Lisa’ tablosu. Sanal tur sayesinde bütün müzeyi 360 derecelik görüş açısıyla gezmek mümkün. (www.youvisit.com/tour/louvremuseum)









Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli



Sanatın kalbi olarak da adlandırılan Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli sanal turu, ziyaretçilerin pek çok eseri dijital ortamda incelemesine imkân tanıyor. Papalık odaları, Raffaello ve Michelangelo’nun eserleri, Antik Mısır koleksiyonları gibi pek çok eseri barındıran müze, dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri. İnternet sitesindeki yönlendirmeleri takip edin.

(www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html)







Doğal Tarih Müzesi



İngiltere’nin başkenti Londra’daki Doğal Tarih Müzesi pek çok kalıntıyla ziyaretçilerine yeryüzünün geleceğinin doğal tarihte saklı olduğunu göstermeyi hedefliyor. Müze koleksiyonundaki en bilinen eserlerin başında Hintz Hall’da asılı duran mavi balina iskeleti var. Online turunuzda kalıntıların üzerlerindeki numaralara tıklayıp eserler hakkında bilgilere (yine İngilizce olarak) ulaşabilirsiniz. (www.sketchfab.com/3d-models/hintze-hall-nhm-london-surface-model-b2f3e84112d04bf1844e7ac2c4423566)