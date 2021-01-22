Dünyanın en güzel köyü… Yol yok, araba yok, gürültü yok hatta…

Giethoorn Hollanda'nın keşfedilmeyi bekleyen rotalarının başında geliyor. Hollanda'da bulunan ve ‘Hobbit Köyü’ olarak bilinen Giethoorn, ‘Hollanda'nın Venedik'i olarak da anılıyor. Amsterdam'dan trene binip, sonrasında ise otobüsle devam ederek bu şirin köye yaklaşık olarak üç saatte ulaşabilirsiniz.









Hollanda sınırları içerisinde olduğu için köye gitmek için Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor. Film setlerinden fırlamış gibi evlere ve çizgi film setlerine benzer bir atmosfere şahit olacağınız bu köyde kanallar arasında gezinerek köyü keşfedebilirsiniz. Her yerin yemyeşil olduğu bu köy için ideal ziyaret zamanları sonbahar ve ilkbahar ayları ama kışın da çok farklı bir atmosferi var.







Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Giethoorn, arabanın olmadığı bir köy. Bisiklet yolu yapıldığı için köyü bisiklete dolaşabilir ya da küçük kanallar arasında botlarla gezinerek köyü yakından keşfedebilirsiniz. ‘Keçi boynuzu’ anlamına gelen köyde eski zamanlarda keçiboynuzu bulunuyormuş. Köy her ne kadar son zamanlarda popülerleşmeye başlasa da özellikle hafta sonları kafa dinlemek ve yemyeşil parklarda vakit geçirmek için akına uğruyor. Yaklaşık 180 civarında köprünün yer aldığı Giethoorn'da evler sazlık çatıları ve küçük tuğlalarıyla eşsiz bir görünüme sahip.









Yapılacak aktiviteler



Giethoorn'da yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında botlarla kanal turu yapmak, ördekleri beslemek, hobbit evleri arasında gezinmek, dar sokaklarda kaybolmak ve parklarda sere serpe dinlenmek gibi huzur verici aktiviteler sayılabilir.

Giethoorn'da alışveriş



Köyün merkezinde yerel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalar alabileceğiniz pek çok mağaza bulabilirsiniz. Köyde satılan magnetler ve yerel eşyaların yanında ayrıca köye 15 km uzaklıkta bulunan Steenwijk ve Meppel gibi şehirleri de ziyaret edebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.









Giethoorn'da konaklama



Köyde konaklama seçenekleri olarak prefabrik hobbit evleri kiralama opsiyonunun yanında apart oteller veya B&B konseptinde pansiyonlarda da kalınabilir. Doğaya düşkünseniz bölgede pek çok kamp alanı da bulunuyor. Çadır kurarak veya karavan kiralayarak bu şirin köyde doğa ile baş başa zaman geçirmek ve oksijen depolamak mümkün.

Giethoorn'da ne yenir?



Kanal kenarlarında pek çok kafe ve restoranın bulunduğu Giethoorn'da Hollanda peynirleri ve şarapların tadına bakabilirsiniz. Bunun yanında yöreye özgü kreplerin ve pancakelerin de tadına bakabilirsiniz. Et, deniz ürünleri ve patates gibi yemeklere rastlayabileceğiniz Giethoorn'da ayrıca haşlama sebze yemekleri de yöresel lezzetler arasında bulunuyor.