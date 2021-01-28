Dünyanın en güzel adasına yerleşme fırsatı… Sadece iki kişi aranıyor, tek şart ise…

Dublin'li çift Annie Birney ve Eoin Boyle, 2020'de adanın yardımcıları olarak çalışan şanslı iki kişiydi. Ancak kısıtlamalar nedeniyle adaya bir türlü taşınamadılar. Birney daha önce Insider’a yaptığı açıklamada, "'Karar vermeden önce sadece on saniye düşündük ve olağanüstü bir fikir gibi geldi" demişti.

Birney, WiFi olmaması, soğuk duş alma ve orada yaşarken elektrik kesintileri nedeniyle ev işlerini gündüzle sınırlamak gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen ada hayatını benimsediklerini sözlerine ekledi.

Adada mesai sabah 9’da başlıyor. Pandemi nedeniyle kafe kapalı olsa da yine de kulübeler müşteriler için hazırlanıyor. İş koşulları arasında saat 14.00'de misafirleri karşılamak, onları konaklama yerlerine götürmek ve temiz çamaşır, kömür ve yiyecek dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm temel eşyaları temin etmek yer alıyor. Gün sakinledikten sonra Birney ve Boyle yürüyüşe çıkıyordu, yüzmeye giderek ya da manzaranın tadını çıkarırken bir fincan çay ile rahatlayarak mola veriyorlardı.

County Kerry'deki Dingle sahilinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Great Blasket Island, The Blaskets adlı bir grup ada arasında en büyüğüdür. Ada yaban hayatı, doğası ve engebeli arazisi ile tanınır. Aynı zamanda İrlanda folkloru ve edebiyatıyla bağlantıları vardır.

Ve en keyifli kısmı, yaz sonunda oraya göç eden gri foklara da ev sahipliği yapıyor.

AB dışından iş başvurusu yapanların geçerli bir çalışma vizesine sahip olması gerekiyor ve adaya bu seyahat masrafları dahil değil. Ücretsiz oda ve yemeğin yanında, maaşın karşılıklı görüşmelerle belirleneceği yazıyor.

Ortağı Alice Hayes ile birlikte kulübelerin ve kafenin sahibi olan Billy O'Connor, Irish Independent’a “Geçen yıl başvuruları almaya başladığımızda olduğu gibi bazı iş kriterleri eklemeye karar verdik" dedi. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl daha az başvuru beklediklerini de sözlerine ekledi.