Dünyanın en geniş tarihi yapısı: Karnak Tapınağı

Karnak Tapınağı, içerisinde; “Amûn-Ra’nın Büyük Tapınağı”, “Khonso Tapıanğı”, “Ipt Tapınağı”, Ptah Tapınağı”, Montho Tapınağı” ve “Osiris Tapınağı”nın olduğu birçok tapınak barındırıyor. Bütün bu yapılar, 20 metre yüksekliğinde kerpiç kaplama duvarlarla çevrili. Tapınak, 800 metre genişliğinde ve 1,5 km uzunluğunda bir alana inşa edilmiş. Mısır tarihi ve mitolojisi hakkında önemli bilgiler veren Karnak'ta, şimdiye kadar 8,000 adak taşı, 450 heykel ve 10’a yakın sfenks keşfedilmiş. Tapınak kompleksinin, güney yönündeki 8 hektarlık alanda, hâlen arkeolojik kazılar sürüyor..Karnak aslında bitmemiş bir tapınaktı.









Her firavun kendinden önceki firavunun yaptığı eklemelerden çok fazlasını yapınca, yapılar büyük ve görkemli bir tapınak halini almış. Her firavun kendinden bir şeyler katmak istemiş ve böylece Karnak'ın yapımı 2000 yıldan fazla sürmüş. XI.Hanedan döneminde başlatılan, XVIII. ve XX. Hanedanlarının döneminde tamamlanan bu devasa yapıların çekirdeğine ulaşmak için ilk önce Amon Tapınağı'nın girişindeki iki yanında koç başlı Sfenkslerin bulunduğu caddeden yürümeye başlamak gerekiyor. Üzerinde yazıt ve desen bulunmayan 113 metre genişliğinde ve 15 metre kalınlığındaki büyük 1. pilondan sonra yüksek duvar ve sütunlarla çevrilmiş sağlı sollu koç baslıklı Sfenkslerin sıralandığı büyük salona varılıyor.









Sol yanda II. Seti tapınağı, Amon, Mutkhons tanrıları için üç küçük sapel ve sağda üç yani Osiris sütunları ile çevrili avlusu bulunan III.Ramses Tapınağı yer alıryor. Ortada 25. Hanedanın Habeş kökenli firavunu Tharka'ya ait köşkün 21 metre yüksekliğindeki papirüs başlıklı 10 sütunundan birisi ile Amon bas rahiplerinden XXI..hanedan firavunu Smendes'e ait büyük bir heykel göze çarpıyor. Avluya bitişik olan ve XVIII. hanedan firavunlarından Horemhab'ın inşa ettirdiği 2.pilon duvarından geçilerek büyük Hipostil holüne giriliyor. Bı holün yapımına III. Amenhotep zamanında başlanmış ve II.Ramses döneminde tamamlanmış. 6 dönümlük alana yayılmış 15 ve 23 metre yükseklikte 134 sütunun oluşturduğu büyük Hipostil holünden yukarı baktığınızda, sütunları birbiri üzerine eğilip sallanarak, gökyüzüne ulaşmaya çalışan ağaçlara benzemekte.