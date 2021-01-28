Dünyanın en etkileyici 10 tren yolculuğu... Hepsi birbirinden güzel

Sri Lanka demiryolları

Sri Lanka’nın sömürgecilik döneminde çay taşımak için yapılan demiryolları mistik manzaraları ile ünlü. Yol boyunca seyyar satıcılardan tane mango ve ananas alınabiliyor. Özellikle bu spesifik hat çay tarlaları, dağlar ve geniş arazilerin arasından 2 bin metreye çıkıp tekrar bin metreye inmesiyle biliniyor. Ülkenin genelinde demiryolu ile seyahat oldukça ekonomik. Rota: Kandy-Ella.







Pride of Africa / Afrika



Dünyanın en romantik ve en lüks trenleri arasında. 11 metrekarelik kompartımanları ve kıyafet zorunluluğu var. Yolculuk 15 gün sürüyor ve kişi başı 5 ila 10 bir dolar arasına mal oluyor. Afrika içinde daha ekonomik bir rota arayanlar içinse Shongololo Ekspres’teki yolculuğunuz kuzeyde Namibya çöllerinden, güneyde Zimbabwe’deki vahşi yaşam merkezlerine kadar gidiyor ve sayısız durağı var. Rota: Cape Town-Darüsselam.







Glacier Ekspresi / İsviçre



İsviçre’nin medarı iftiharı ve dünyanın en yavaş ekspresi. 2 bin metrenin üzerindeki dağ gölleri, zirveler ve şelalelerin manzarayı oluşturduğu yolculuk yaklaşık sekiz saat sürüyor. Aynı zamanda Avrupa’nın en yükseklerde gezinen tren hatlarından biri olan Glacier Ekspresi’nin en önemli özelliği dört mevsimin tamamında bambaşka bir görsellik sunması. Rota: St-Moritz ve Zermatt.







Flam Ekspresi / Norveç

Şelaleler ve fiyortlar arasından geçen rotasıyla Norveç’in en çok turist çeken aktivitelerinin başında geliyor. Tren Kjos Şelalesi’nde bir de mola veriyor. Ayrıca bu hat dünyanın en inişli çıkışlı tren rotalarından biri. Günde karşılıklı dört sefer yapılıyor. Rota: Myrdal – Flam.







Darjeling Limited / Hindistan

UNESCO Kültür Mirasları arasındaki bu hat Hindistan’ın Nepal ve Bhutan arasında kalan Sikkim Bölgesi’nde sefer yapıyor. 2 bin 100 metredeki Darjeeling’den başlayarak aynı anda hem Himalayaların eşsiz manzarasını seyretmenizi hem de Hindistan’ın kaotik yaşam tarzını deneyimlemenizi sağlıyor. Buharlı lokomotif kullanan Darjeling Ekspresi aynı zamanda ‘Oyuncak Tren’ olarak da biliniyor. Rota: New Jalpaiguri – Darjeeling.







Hiram Bingham Ekspresi / Peru

Adını Machu Pichu’yu keşfeden Amerikalı kaşif Hiram Bingham’den alan hat, İnka medeniyetinin bir dönem başkentliğini yapan Curzo’dan Machu Pichu’ya kadar uzanıyor. Bilet fiyatı yaklaşık 750 dolar. Yolculuk yaklaşık üç saat sürüyor. Rota: Curzo - Aguas Calientes.







Jitong Treni / Çin

Dünyadaki son buharlı trenlerin sefer yaptığı hat. Çin’in kuzeyinden iç Moğolistan bölgesine uzanıyor. Kışın sıcaklığı eksi 40 derecelere varan bir coğrafyada eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu yönüyle maceracı yanı ağır basan gezginleri ağırlıyor. Yolculuk 25 saat sürüyor. Rota: Jining – Tongliao.







Trans Sibirya / Rusya

Dünyanın en uzun tren seferi. Moskova’da başlayıp Kazan, Ekaterinburg, Novosibirsk, İrkutsk, Baykal Gölü, Ulaan Üde, Ulan Batur’dan geçip Vladivostok’ta sona eriyor. Bu klasik rotanın haricinde Çin’e kadar uzanan iki destek hattı daha vardır. Rusya topraklarında binlerce kilometre yol yapıyor, platolar, ormanlar, nehirler geçiyor, arada istasyonlarda durup ögle yemeği ve yürüyüş molaları veriyor. Rotayı tek seferde yapmak yerine aktarmalı olarak yapmak daha ekonomik olabildiği gibi yol üzerindeki Rus şehirlerini daha detaylı görmenizi sağlayabilir. Rota: Moskova – Vladivostok.







Doğu Ekspresi / Türkiye

Ankara-Kars arasındaki yolculuk 25 saat sürüyor. Her gün Ankara’dan 17:58’da Kars’tan 08:10’de kalkıyor. Ara duraklar Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum. Özellikle Erzurum’da trene cağ kebabı sipariş verme rutini olduğunu artık biliyorsunuz. Ancak popülerliği sebebiyle, özellikle kış aylarında biletleri çok erken tükeniyor. Rota: Ankara-Kars.







Shinkansen / Japonya

Mermi trenler de olarak bilinen Japon hızlı trenleri ülkede pek çok hatta çalışıyor. Başkent Tokyo’dan eski başkent Kyoto’ya geçip, finali Hiroşima’da yapmak isterseniz trende geçireceğiniz süre toplam 5 saat. Rota: Tokyo-Hiroşima.