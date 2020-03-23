Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi

Saniyede 386 bin litre seviye ile düşük bir su akımının olduğu şelalede yıl ortalaması saniyede 1,5 milyon litre su akımı. Şelaleler, yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Alvar Nunez Cabeza de Vaca tarafından 1542 yılında keşfedilen şelaleler manzaralarıyla ünlü.







Arjantin ve Brezilya'yı kat eden 1320 km uzunluğundaki nehirden adını alan şelaleler, 1984 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Toplam genişliği 2700 m olan Igazu Şelaleleri'nde, ortalama 1.700 m³/s, uzun yağışlardan sonra ise 7.000 m³/s su, iki basamak halinde 75 metreden dökülüyor.







