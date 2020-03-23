MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi
GeriSeyahat Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi

Dünyanın en büyük şelalesi olan Iguazu Şelaleleri, bu yılın en düşük seviyesinde su kaydedildi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Saniyede 386 bin litre seviye ile düşük bir su akımının olduğu şelalede yıl ortalaması saniyede 1,5 milyon litre su akımı. Şelaleler, yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Alvar Nunez Cabeza de Vaca tarafından 1542 yılında keşfedilen şelaleler manzaralarıyla ünlü.

Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi


Arjantin ve Brezilya'yı kat eden 1320 km uzunluğundaki nehirden adını alan şelaleler, 1984 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Toplam genişliği 2700 m olan Igazu Şelaleleri'nde, ortalama 1.700 m³/s, uzun yağışlardan sonra ise 7.000 m³/s su, iki basamak halinde 75 metreden dökülüyor. 

Dünyanın en büyük şelalesinde düşük su seviyesi


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle