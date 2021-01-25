Dünyanın adrenalin dolu en ilginç yolları… Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız bir yer var

Transfagarasan, Romanya



Avrupa’nın en görkemli sürüş yollarından biri olarak kabul edilen Transfagarasan, sakin Cartisoara kasabasında başlayıp Transilvanya Alpleri olarak bilinen Romanya’nın Fagaras Dağları’nda biter. Transfagarasan yolunun, 2 bin 41 metre olan en yüksek noktası ile bitmek bilmeyen virajları, köprüleri ve viyadükleri ile her daim sürücüleri tetikte tutacak türden bir yol olduğunu belirtelim.









Hana Highway (Hana Otobanı), Hawaii

Maui Adası’nın kara parçası olan yol, yemyeşil güzelliği, kuzeydoğu kıyısı boyunca giden rüzgarlı yolu ile ayrı birer güzel manzarayı bünyesinde barındırıyor. Arada görünen şelaleler, küçük köprüler, yağmur ormanları ve firkete şeklindeki keskin virajlar, sürücülerin görebileceği güzelliklerden sadece bazıları. Yaklaşık 84 kilometrelik olan bu göz alıcı yol, Hawaii diyarlarında unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatabilecek türden.









Stelvio Pass (Stelvio Geçidi), İtalya

Motorcular ve bisikletçiler, bu yolu İsviçre Alpleri’nin yakınında bulunan İtalyan Alpleri’ndeki dağ geçidi olarak bilir ve çok severler. Yaklaşık 2 bin 743 metreden fazla bir yüksekliğe sahip olan Stelvio Geçidi, Alpler’deki en yüksek ikinci dağ geçididir. Mayıs ve Kasım arasında açık olan bu eski yolun tarihi, 1820’lere kadar dayanmaktadır. Geçidin, ayrıca sürücüleri mest edecek firkete şeklinde keskin 48 adet virajı bulunur.









Trollstigen Mountain Road (Trollstigen Dağ Yolu), Norveç

Cesaretinizi bir de Trollstigen Dağ Yolu’nda denemeye ne dersiniz? Valldal Köyü ile Andalsnes arasını saran bu dağ yolu, dehşet verici ve büyüleyici cinsten. 1939’da önemli bir geçiş yolu olarak açılan bu yol, Norveç’in en popüler manzaralarından biri olarak biliniyor. Yapımında emeği geçen her bir çalışanın adının verildiği 11 adet keskin virajı ve dik bayırı ile burası adeta inanılmaz bir yol.









Yungas Road (Yungas Yolu), Bolivya

Adrenalin dolu yolculuklar için diğerlerine rakip olabilecek Yungas Yolu’ndan bahsediyoruz. ‘El Camino de la Muerte’ yani ‘Ölüm Yolu’ olarak bilinen son derece tehlikeli olan bu yol, başkent La Paz’dan Coroico’ya kadar gidiyor. Tek şerit ve daracık yol, 61 kilometre uzunlukta olup dikey dirsek yapısı ve bariyersiz konumuyla 4 bin 572 metreye kadar çıkmakta. Şiddetli yağışa, heyelana ve taşların düşmesine her an meyilli olduğu da bir bakışta kendini göstermektedir.









Dades Valley (Dades Vadisi), Varzazat, Fas

Büklüm büklüm dolambaçlı görüntüsü ile Dades Vadisi, şaşırtıcı dağ manzarası ve eski Arap mahallelerinin manzarası ile adeta bir yılan gibi kıvrak. Özellikle, Fas’taki Yukarı Atlaslar sıradağlarının kalbindeki R704 yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak kabul ediliyor. Dades Nehri’nin kırmızımsı kanyonun içine yapılmış olan yol, fotoğraflardan da göreceğiniz gibi gerçekten her ne kadar tüyler ürpertici olsa da bir o kadar da heyecan verici.









The Great Ocean Road (Büyük Okyanus Yolu), Avustralya

Tartışmasız Avustralya’nın en meşhur yolu, sürücülere çok şey vadediyor: kabaran okyanus manzarası, dimdik tepeler ve ıssız sörf kumsalları ve dahası. Yaklaşık 243 kilometre uzunluğundaki yol, savaşta tahrip edildikten sonra 1920’lerde, 1. Dünya Savaşı’ndan dönen askerler tarafından dünyanın en büyük savaş anıtı olarak inşa edilmiştir.









Overseas Highway (Denizlerin Ötesindeki Otoyol), Florida, Amerika



Dünyanın en büyük su üstü yollarından birisi olan Florida Otoyolu, Miami’den ana kara Key West’e kadar uzanıyor. Otoyolun çoğu kısmı, büyük bir fırtınada ciddi olarak hasarlandıktan sonra Florida Doğu Yakası Demiryolu rotası yönünde 1938 yılında inşa edilmiştir. Yolun her iki tarafının da okyanus olduğu düşünüldüğünde, fırtına ya da okyanus kabarması sırasında olabilecekleri kestirmek pek te zor değil. Yaklaşık 182 kilometre uzunluğundaki yolda, 42 kadar köprü bulunuyor.









Three Level Zigzag Road (Üç Seviyeli Zikzak Yolu), Hindistan



Sadece fotoğraflarına bakarken bile başınızın döndüğünü hissedeceğiniz bu yol, iddiaya göre zikzak şeklindeki dünyanın en girintili çıkıntılı yolu olarak biliniyor. Bu tehlikeli yol, sadece 30 kilometre olmasına rağmen bünyesinde, 100 adet firkete misali keskin virajı bulunduruyor. Himalaya Dağları’nın içerisinde Hindistan’ın Sikkim Eyaleti’nde bulunan yolun en yüksek noktası, 3,413 metre ile Thambi Manzara Noktası’dır.

Chapman's Peak Drive (Chapman’in Zirvesi), Güney Afrika



Sarp ve yüksek kayalıkların arasında yer alan bu etkileyici yol, Cape Town’daki Hout Körfezi ile Noordhoek arasında bulunuyor. Dünyanın en güzel manzaralarına sahne olan yol, her ne kadar dik kayalıklar arasında olsa da Atlas Okyanusu boyunca sıra dışı güzelliği ile sürücüleri büyülemeyi başarır. Yerel halk tarafından Chappies olarak bilinen yolda durup balinaları görmek an meselesi.









Tianmen Mountain Road (Tianmen Dağ Yolu), Çin



Kavisli ve dik bir yol olan Tianmen Yolu, Çin’in Hunan ilinde Tianmen Dağ Ulusal Parkı’nda bulunuyor. Sinir bozucu 99 adet virajı ve eğimli inişleri ile 11 kilometrelik yol, Tianmen Dağı’nı sarmaktadır. Ayrıca bu tehlikeli yol, oldukça ilginç bir şekilde dağın tepesindeki doğal bir uçurum ile bitmektedir. Yol bittikten sonra bile ‘Cennetin Kapısı’ olarak bilinen kutsal kaya yarığına, 999 adım daha yürümek gerektiğini belirtelim.









Road to Sa Calobra, Mallorca, İspanya



En inanılmaz yollardan birisi olan Sa Calobra Yolu, Mallorca’nın vahşi ve güzel manzarasını keşfetmek için muhteşem bir yöntem. Adrenalin dolu kıvrımları, dönüşleri ve motorcular için yolda diz sürttürecek dik inişleri ile Serra de Tramuntana Dağları’ndan sahil kenarındaki ufak bir köy olan Sa Calobra’ya doğru yönelir. Yoldan inilince karşılaşılan köyün yanındaki dik kayalıklı mavi sular, adeta cennetten bir köşe gibi.







Abano Pass (Abano Geçidi), Gürcistan



Görkemli mi görkemli, sapa mı sapa Abano Geçidi’ne ulaşmak, tam anlamıyla ustalık isteyen bir iş. Neden mi? Çünkü Büyük Kafkas Dağları’nın kuzey yamacındaki Tusheti bölgesine ulaşmak için tek yol, Pashvili’den başlayıp Omalo köyüne giden korkutucu Abano Geçidi’nin dönemeçli, dik ve toprak dağ rotasını aşabilmek. Karşı yönden gelen trafik ile yüzleşmek bir yana, diğer taraftan da zaman zaman sürüşü engelleyecek derecede sis söz konusu. Bu yol, sadece Mayıs ve Ekim arası açık olmaktadır.

Combe Laval Yolu, Fransa



Yerel orman sanayisi için bir nevi ulaşım aracı olarak 1861 ve 1898 arasında oluşturulan yol, şimdilerde maceracı bisikletçiler ve motorcular için popüler bir nokta. Fransa’nın Vercors Massif Sıradağları’nda bulunan Combe Laval, kayalık yüzün içerisinden geçen birçok tünele ev sahipliği yapar. Bu muhteşem yol, heyecan dolu dağ ve vadi manzarasında sürmeye cesaret edecek sürücülerini bekliyor.









Derebaşı Virajları, Trabzon Türkiye



Trabzon Bayburt arası en kısa yol olan Derebaşı yolu, 3,500 metre irtifası ve keskin mi keskin virajları ile dünyanın en tehlikeli yolları arasında yerini alıyor. Öyle ki bu yolda sürüş yapmak için oldukça becerikli ve deneyimli bir sürücü olmak gerektiği söyleniyor. Koruyucu bariyerleri olmayan yolun bazı bölümlerinde ise iki araç aynı anda geçemiyor. Dağcıların ve maceracı yürüyüş tutkunlarının müptelası olduğu yer, sisli zamanlarda masalsı bir korku filmini aratmayacak hale bürünüyor.







