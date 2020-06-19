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Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 yıldızlı otellerin arasındaki boşluk alana konuşlanan karavancıların çıktığı arazinin etrafı çukur açılarak girişe kapatıldı.

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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde Gürsu Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin arasındaki boşluk alan bir çok karavancının kış mevsiminde uğrak yeri olmuştu. Sahildeki kısıtlamanın 1 Haziran tarihinde sona erip deniz sezonunu açılmasıyla birlikte, Korona virüs (Covid-19) sürecinde karavanda yaşamlarını sürdürenlerin sayısı artınca çevredeki otel, pansiyon,esnaf ve evlerde yaşayan vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 'Görüntü kirliliği’ şikayeti ile başvuru yaptı. Yaklaşık 50 karavanın park ettiği denize sıfır alanla ilgili Müdürlük yetkililerinin, Konyaaltı Belediyesine ulaşmasıyla zabıta ekipleri karavancıları uyardı ve bölgeden çıkmaları uyarısında bulundu.

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem


Karavanların park alanını boşaltmasının ardından mülk sahibi ise alanı ilk etapta tel örgüyle çeviremeyeceği için arazinin etrafını kepçe ile çukur kazdı. Arazinin çevresi kazılan çukurla girişe tamamen kapatıldı. Alanın kapatıldığından haberi olmayıp gelen bazı karavanların ise yan sokakta durmaya devam ettiği görüldü.

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem


Mahalle sakinlerinden Bilgün Gümüş, “Aşağı yukarı 1 ay önce çıkarıldılar. Kalmaları daha iyiydi. Neden diye soracak olursanız, herhangi bir zararları yoktu. Biz burada 4 tane daireyiz, 4 dairenin 4'ü de onlardan memnundu. Herhangi bir şikayetimiz yoktu. Karavancılar burada yakındaki tuvaleti kullanıyordu. Arabalarını kullanmıyordu” dedi

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem


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