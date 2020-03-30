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Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı

Antalya’da giriş ve çıkışların kapatıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü, sahil bandı sokak hayvanlarına kaldı. Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girme gibi aktivitelerin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması görenlerin yüzünü güldürdü.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu başlayan sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasın ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin araç ile yayalar için giriş ve çıkış noktaları kapatıldı.

Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı

Genelgenin ardından sahil bandında görevi başındaki polis memurları dışında vatandaşlara rastlanılmadı. Terk edilmiş ıssız bir sahil görüntüsünün oluştuğu alansa sokak hayvanlarına kaldı.

Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı


Spor, yürüyüş, güneşlenme, balık tutma ve denize girmenin yasak olduğu sahilde bir anne köpeğin 4 yavrusuyla birlikte oynaması sahile gelemese de sahile yakın kesimdeki vatandaşların yüzünü güldürdü. Uzun süre yürüyüş alanında yürüyen anne köpeğin yavruları, yeşillik alanlarda da birbirleriyle oynadılar.

Dünyaca ünlü sahil onlara kaldı


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