Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa

Şimdiye kadar kamp yapmaya veya yola çıkmaya cesaret edemediysen, işte tam sırası. Unutma, hep birlikteyiz. Bu nedenle özellikle sadece aktif kamp yapan veya gezen kadınları değil, yola çıkmaya/kamp yapmaya cesaret edemeyen kadınları da bekliyoruz. Kamp deneyimi olan, tek başına seyahat eden ve otostopla gezen kadınlarımızın deneyimlerini paylaşacağı sohbetlerimizle birbirimize ilham kaynağı olacağız. Zumbadan, sabah yogasına, kadın söyleşilerine, çekilişlerden eğlenceli oyunlara kadar birlikte yapacağımız ve eğlenebileceğimiz aktivitelerimiz ile unutulmaz bir kamp deneyimi bizi bekliyor. Kadın kadına doğada olmanın ve kamp yapmanın hazzını yaşamak için seni de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Şile’ye davet ediyoruz.

2 GECE 3 GÜN KONAKLAMALI KAMP PAKETLERİ

• Kendi Çadırınız ile Konaklama kişi başı - 120 TL



• Ekipman (çadır, uyku tulumu, mat) Kiralayarak Konaklama kişi başı – 190 TL (2 gece 3 gün konaklama, 2 sabah kahvalt, 1 akşam yemeği, yiyecek ve içecek ikramları, hediyeler, eğitim ve aktivitelere katılım fiyatlara dahildir.) Instagram: @dogakadinlari

Kayıt : www.dogakadinlari.com