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'Dünya mirası' Nemrut'ta turizm sezonu açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

'Dünya mirası' Nemrut'ta turizm sezonu açıldı

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda, yoldaki kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla turizm sezonu başladı.

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Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından Nemrut Dağı yolu tamamen temizlendi. 4 aydır ziyarete kapalı olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yurt dışından ziyarete gelen Salva Spain, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye geldiğini ve Nemrut Dağı'nı çok merak ettiğini belirterek, gördüğü heykellere hayran kaldığını söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci de 2019'da 160 bini aşkın kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini anımsatarak, bu yıl geçen sezon rakamını aşmak istediklerini ifade etti.

 

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