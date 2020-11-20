Dünya kültür mirası listesindeki gizemli Kavanozlar Ovası

Vietnam Savaşı'nın ardından, bölgedeki patlamamış bombaların bulunup imha edilmesi çalışmaları sırasında tesadüfen gün yüzüne çıkarılan kavanozların gizemi halen tam olarak çözülebilmiş değil.









10 Temmuz 2019'da Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi toplantısında Dünya Mirası Listesi'ne resmen kaydedilen bölgedeki kavanozların, Demir Çağı'nda cenaze törenlerinde kullanıldığına inanılıyor.









Yükseklikleri 1 ila 1,5 metre olan yüzlerce 'kavanoz'un şarap ve pirinç depolamak için yapıldığına ilişkin teoriler de mevcut. En büyüğünün ağırlığı yaklaşık 6 ton olan kavanozlarında yapımında ana malzeme olarak kil ve taş kullanılmış.