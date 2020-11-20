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Dünya kültür mirası listesindeki gizemli Kavanozlar Ovası
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Dünya kültür mirası listesindeki gizemli Kavanozlar Ovası

Laos'un Xieng Khuang eyaletindeki Kavanozlar Ovası, üzerinde yer alan 2.100 adet boru şekilli megalitik taş kavanozla ziyaretçilerini şaşırtıyor.

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Vietnam Savaşı'nın ardından, bölgedeki patlamamış bombaların bulunup imha edilmesi çalışmaları sırasında tesadüfen gün yüzüne çıkarılan kavanozların gizemi halen tam olarak çözülebilmiş değil.

Dünya kültür mirası listesindeki gizemli Kavanozlar Ovası



10 Temmuz 2019'da Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi toplantısında Dünya Mirası Listesi'ne resmen kaydedilen bölgedeki kavanozların, Demir Çağı'nda cenaze törenlerinde kullanıldığına inanılıyor.

Dünya kültür mirası listesindeki gizemli Kavanozlar Ovası



Yükseklikleri 1 ila 1,5 metre olan yüzlerce 'kavanoz'un şarap ve pirinç depolamak için yapıldığına ilişkin teoriler de mevcut. En büyüğünün ağırlığı yaklaşık 6 ton olan kavanozlarında yapımında ana malzeme olarak kil ve taş kullanılmış.

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