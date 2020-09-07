Düden Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Düden Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Düden Şelalesi etrafında park alanı, yeşil oturma alanları, akan sular ve yeme içme alanları yer almaktadır. Özellikle doğa severler, Düden Şelalesine giderek harika doğa fotoğrafları çekebilirler.

Düden Şelalesi Nerededir?

Düden Şelalesi, Türkiye’de yer alan en önemli gezi alanlarından biridir. Antalya merkeze oldukça yakın olan bu yerin etrafında deniz, kum ve plaj gibi yerler yer almaktadır. Özellikle Antalya merkezde yer alan Düden Şelalesi, ziyaret için oldukça uygun gezi alanlarından biridir. Yaz aylarında binlerce ziyaretçinin gittiği bu şelale, Kepez Mesire Alanı içerisinde yer almaktadır. Muhteşem doğal görüntüsü ve yapısı sayesinde kişilerde hayranlık uyandıran bu yere yılın her döneminde rahat bir şekilde gidebilirsiniz.

Doğa ile başbaşa kalmak isteyen kişilerin tercih ettiği yerlerden biri olan Düden Şelalesi, etrafında mağara ve tarihi yapılar bulundurmaktadır. Mavi ve yeşilin iç içe olduğu bu yer içerisinde kişiler fotoğraf çekmek için, ırmak kenarında piknik yapmak için gidebilirler. Düden Şelalesi Antalya merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıktadır ve kişiler özel araçlarıyla rahat bir şekilde bu şelaleye gidebilirler. Ortalama merkezden 24 dakika olan bu yere toplu taşımayla da gidebilirsiniz.

Düden Şelalesine Nasıl Gidilir?

Düden Şelalesi, Antalya merkeze 24 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Kişiler özel araçlarla rahat bir şekilde bu alana ulaşım sağlayabilirler. Düden Şelalesine gitmek isteyen kişiler VC30, CV17, CV17A ve VC30 toplu taşıma araçlarıyla bu şelaleye gidebilirsiniz.

Özellikle Nisan aylarında kişiler bu şelaleye daha çok ziyarette bulunmaktadır. Yaz aylarında oldukça dikkat çeken bu yerler, kişilerin oldukça ilgi gösterdiği gezi alanlarından biridir. Doğa sevgisi olan ve doğa gezisi yapan kişiler kış aylarında yürüyüş için bu bölgeyi tercih etmektedir.

Düden Şelalesi Özellikleri

Düden Şelalesi, ismini döküldüğü çaydan almaktadır. Akdeniz’in en önemli yerlerinden biri olan Düden Şelalesi kaynağını Kepez Hidroelektrik Santralinden almaktadır. Kişiler bu alana piknik yapmak için, doğal yürüyüşleri için veya tırmanışlar için tercih edilebilir. Ziyaretçiler tarafından oldukça büyük bir ilgi görülen bu yer her yıl yerli ve yabancı kişiler tarafından ziyaret edilmektedir. Düden Şelalesi etrafında özel mağara yapıları bulunmaktadır.

Dev oyuklar bulunan bu şelalenin etrafında aynı zamanda da özel oturma alanları yer almaktadır. Antik Kaya mezarları tarafından çevrili olan bu yer, eski bir yerleşim bölgesidir. Düden Şelalesi, Türkiye’nin en özel yerlerinden biridir.

Yaz aylarında özel bir görünüme kavuşan bu şelale etrafında birçok aktivite barındıran özel şelale alanlarındadır. Yürüyüş yapmak isteyen veya doğa fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olan bu alan, estetik açıdan son derece şık duran özel mekanlardan biridir. Düden Şelalesi etrafında birçok kahvaltı alanı ve restoranda bulunmaktadır. Kişiler bu alan içerisinde uzun süre boyunca vakit geçirebilirler.

Düden Şelalesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Düden Şelalesine gitmek isteyen kişiler 5 Türk Lirası karşılığında içeriye giriş sağlayabilirler. Öğrenciler ise 3 Türk Lirası karşılığında ziyarette bulunabilirler. Bu şelaleler içerisinde müze kart geçmemektedir engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ise ücretsiz bir şekilde bu alana girebilirler. Düden Şelalesine yaz döneminde sabah 08.00 ile akşam 19.30 arasında ziyarette bulunabilirler. Kış döneminde ziyarette bulunmak isteyen kişiler ise akşam 18.00’a kadar bu alanı ziyaret edebilirler.