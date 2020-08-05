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Hürriyet
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Düden Şelalesi "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi
Seyahat
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Düden Şelalesi "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Mersin, Antalya ve Gümüşhane'deki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Mersin, Antalya ve Gümüşhane'deki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında yer alan Çağlayan Şelalesi Doğal Sit Alanı ile Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçesi sınırındaki Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Gümüşhane'nin Dumanlı köyünde bulunan Santa Harabeleri Doğal Sit Alanı da "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

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