Dublin Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Büyükelçilikler ülkeleri başka ülkelerdeki topraklarıdır. Gerek vize işlemleri gerekse de konsolosluklarda ki diğer işlemler büyükelçiliklerde yapılır. Büyükelçilikler o ülkede ki ülkenin temsilcisi konumundadır. Dublin Türk Büyükelçiliği de bunlar arasında yer alır. Peki, Dublin Türk Büyükelçiliği nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri hakkında tüm detaylı bilgileri sizler için derledik.
Dublin Türk Büyükelçiliği ülkemizi yabancı ülkede temsil eden Türk Büyükelçiliklerinden biridir.
Dublin Türk Büyükelçiliği
Dublin Türk Büyükelçiliği İrlanda'nın başkenti olan Dublin şehrinde bulunmaktadır. Dublin şehri İrlanda'nın en büyük şehirlerinden biridir.
Dublin Türk Büyükelçiliği Adresi
Adresi: 8 Raglan Rd, Dublin 4, D04 EA36, İrlanda
Dublin Türk Büyükelçiliği Telefon Numarası
Telefon Numarası: +353 1 668 52 40
E-Posta: embassy.dublin@mfa.gov.tr
Faks Numarası: +353 1 668 50 14
Dublin Türk Büyükelçiliği Çalışma Saatleri
Çalışma Saatleri: Dublin Türk Büyükelçiliği Pazartesi ve Cuma günleri çalışmaktadır.
Pazartesi günleri 09:00'dan 12:30'a kadar, Cuma günü ise 14:00'den 17:00'ye kadar hizmet vermektedir.
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