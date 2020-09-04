Dubai Vizesi Nasıl Alınır? Dubai Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Dubai genel olarak 30 günlük ya da 90 günlük girişler doğrultusunda misafir girişi gerçekleştirir. Bu doğrultuda tekli ya da çoklu giriş gibi seçenekler ön plana çıkmaktadır. Bu seçenekler Dubai’ye hangi sebeple girilecek ise buna bağlı olarak ele alınır. Ancak aynı zamanda ortak şekilde vize başvurusu ve gerekli belgeler ile evraklar bulunmaktadır.

Dubai Vizesi Nasıl Alınır?

Dubai’ye seyahat gerçekleştirmek 30 günlük tekli ya da çoklu giriş ile beraber 90 günlük tekli veya çoklu giriş şeklinde gerçekleşir. Genel olarak turistik, ticaret ya da aile ziyareti gibi durumlar söz konusu olduğu zaman, 30 günlük girişler gerçekleşir. Bu girişleri sağlamak için Dubai Konsolosluğu resmi sitesi üzerinden vize başvuru belgesi alınmalıdır.

Bu belge ilgili dil üzerinde el yazısı ile doldurulmalı ve büyük harfle gerçekleşmelidir. Daha sonra vize başvuru türüne ve süresine bağlı olarak evraklar hazırlanmalıdır. İnternet üzerinden alınacak randevu tarihi itibariyle Dubai Konsolosluğu'na bağlı göçmenlik ofisi tarafından görevlendirilmiş vize başvuru merkezlerine gidilmelidir. Burada biyometrik girişler gerçekleştikten sonra vize başvuru dosyası konsolosluğa ulaştırılır.

Dubai Vize Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Dubai'ye vize ücreti giriş sayısına ve Dubai vizesinin süresine bağlı olarak farklılık gösterir. Aynı zamanda gerçekleşen express başvuru da fiyat farkını yaratmaktadır. Bu konuda genel olarak 30 günlük tek giriş vize başvuru türü tercih edilir. İlgili bize ücretleri 30 günlük tek girişli ya da çok girişli, aynı zamanda 90 günlük tek girişli veya çok girişli şeklinde fiyat olarak aynı ücret üzerinden belirlenmektedir.

Dubai vizesi ücretleri bebek veya çocuk ve yetişkin olmak üzere aynı şekilde alınır. Bu vizeler bir başkasına devredilemez ya da satılamaz. Eğer vize başvurusu iptal edilmiş ise yeni bir başvuru için tekrar yeni ödeme yapılmalıdır. Çünkü iptal edilen vize başvurusu sonrası ödenmiş olan ücretler geri verilmez. Ücretler dolar üzerinden alınır ve en güncel bilgi doğrultusunda ödeme yapılmalıdır.

Dubai Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Dubai vizesi için başvuru şartları vize türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kısa süreli vize başvurular için genel olarak ortak evraklar bulunmaktadır. Uzun süreli (90 günden fazla) vize başvuruları için ise Dubai'deki Dubai göçmenlik bürosu üzerinden gerçekleştirilmelidir.

- Renkli ve taranmış arkalı önlü nüfus kimlik fotokopisi.

- Renkli ve taranmış pasaport fotokopisi. (Fotoğraf ile kişisel bilgileri içeren sayfanın yanı sıra, en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport)

- Dubai vize işlemleri adına getirilen banka dekontu

- Renkli ve taranmış T.C. oturum belgesi (Yabancı pasaport sahipleri adına geçerli bir evraktır.)

- 18 yaşından küçükler için ebeveynden alınmış muvafakatname.

- Konaklama ve ulaşım bilgileri.

- Genel sağlık sigortası

Dubai Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Dubai vizesi ortalama bir hafta içerisinde ilgili kişiye ulaştırılmaktadır. Ancak tatiller ya da bayramlar ile beraber Dubai konsolosunu yoğunluğuna bağlı olarak süre değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda Dubai Konsolosluğu vize başvurusunda bulunan kişiden ek belge talebinde bulunabilir. Bu da süreyi uzatabilmektedir. Aynı zamanda vize başvurusunda bulunacak olan kişinin seyahat planından 10 gün önce başvuru yapması önerilir. Bu doğrultuda gerekli evraklar eksiksiz şekilde hazırlanabilir ve başvuru yapılabilir.