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GeriSeyahat Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası
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Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası

Karabük'ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası



Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile yapılan Ihlamur Seyir Terası’da beyaz gelinliğini giydi.

Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası



İlçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine yapılan ve içerisinde bungalow evlerinin bulunduğu seyir terası kar manzarası ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede yeni tip korona virüs nedeniyle sessizlik hakim olurken muhteşem manzarası ile yerli yabancı turistleri ağırlayacağı günleri bekliyor.

Dört mevsimiyle kendine hayran bırakan güzellik: Ihlamur Seyir Terası


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