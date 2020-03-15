Dört mevsim kayak keyfi: 3 günde Zermatt

Cuma



Dağ kadar yüksek

14.00

İsviçreli demiryolu mühendisleri çok cesur olmalı! 1898 yazından itibaren turistleri zirvelere taşıyan Gornergrat Demiryolu nefes kesen parkurdan geçiyor. Zirvedeki son istasyondan kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz gözlem noktasından 4 bin metrenin üstündeki 29 zirveyi görebilirsiniz. Keskin bir hançerin ucunu andıran Weisshorn ile buz ve kayadan kubbeyi andıran Monte Rosa, irtifa açısından Matterhorn’u geçmekle birlikte şöhret açısından onun gerisinde kalıyor. Gidiş-dönüş tren bileti 520 lira.



Köyün mucizesi

17.00

Yemekten önce birkaç saatinizi Zermatt’ı keşfetmeye ayırın. Bahnhofstrasse’deki Läderach’ın çikolataları leziz. İsviçre firması Mammut’un kayak ekipmanlarını, İsviçreli saat firmaları Swatch ya da TAG Heuer’in yeni modellerini de aynı yerde bulacaksınız. Diğer alternatif Matterhorn Müzesi. Yeraltındaki sergi salonlarında bölgede dağcılığın gelişimi konusunda bilgilenebilirsiniz (giriş 65 lira).



İtalyan lezzetler

19.00

Le Chalet da Giuseppe’de İsviçre’nin güney komşusu şerefine kadeh kaldırın. Muhtemelen restoranın kapısında sizi şef Giuseppe Battagliese karşılayacak. Ustaca hazırlanmış leziz İtalyan yemeklerinin tadını çıkarın: Manda sütünden yapılmış mozzarella peyniri ve parma salamı, ıspanak ve ricotta peyniriyle doldurulmuş ravioli, dört çeşit peynirli risotto ile servis edilen ilikli kuzu budundan oluşan çift kişilik yemek, şarap dahil 800 lira civarı. Rezervasyon zorunlu.







Uykudan önce

9.00

Ahşap ağırlıklı dekorasyonu ile Elsie’s Wine and Champagne Bar gecenin son içkisini yudumlamak için ideal mekân. Sıcacık bir fincanda baharat ve meyvelerle karıştırılarak hazırlanmış glühwein ya da kakao, vişne likörü de olabilir. Kadehle de verilen yerel şarapların fiyatı 40 lira civarında.



Cumartesi



İsviçre kahvaltısı

8.00

Güne Fuchs’un doyurucu kahvaltısıyla başlayın. Bahnhofstrasse’deki şubeye gidin, üst kata çıkın, aşağıdaki caddeden geçenleri seyrederek atıştırın (İki kişi ortalama 200 lira). Eğer erkenden kendinizi pistlere atmak istiyorsanız çöreğinizi, kahvenizi alın ve saat 9.00’dan önce açılan teleferiklerden birine atlayın. 18 liraya alacağınız klasik hamurişi çeşitleri reçelli ‘Berliner’ ya da üzümlü ‘Schnecke’ ile tüm gün kayacak enerjiyi depolamanız mümkün.



Kayak günü

9.00

Kayaklarınızı omzunuza atın ve Sunnegga trenine atlayın. Tren sizi kayak pistlerine ulaştıracak. Findeln kayağa yeni başlayanlar için ideal. Deneyimliler pist dışı parkurları sevecektir. Ustalar ise Rothorn İstasyonu’ndan aşağıya inen parkuru tercih edebilir. Günlük yetişkin kartları 550 lira. Satın aldığınızda Zermatt’taki tüm pistlerden yararlanabiliyorsunuz.



Alp Dağları’nda öğle yemeği

13. 00

Popüler restoranlardan Chez Vrony’nin kapısına kadar kayakla gitmek mümkün. Findeln’deki restoran çiftlik atmosferine sahip. Klasik İsviçre Alpleri mönüsü burada sunuluyor: Eritme peynir, ızgaralanmış peynir, patates, soğan, peynir karışımı rösti, kurutulmuş inek eti... İki kişilik öğlen yemeği ortalama 280 ila 650 lira. Rezervasyon gerekli.



Kayak sonrası

manzaralı keyif

17.00

Çoğu kayak merkezi gibi Zermatt, pistleri kadar parti verilecek mekânlarıyla da iddialı. Kayaklarınızı çıkarın ve kalabalığın peşine takılın. Butik otel CERVO’nun üst katında, müthiş Matterhorn manzarası eşliğinde içkinizi yudumlayın. Örneğin bir kadeh prosecco (54 lira) veya bal, krema ve Jack Daniels viskisi karışımı kokteyli sipariş verin.



Nehir üstünde

akşam yemeği

20.00

Kayak sonrası keyfini Snowboat’ta sürdürün. Yat şeklindeki restoran, şehri bir uçtan diğerine geçen Matter Vispa Nehri’nin kıyısında. Restoran burger, salata ve kokteyllerle müşterilerin hizmetinde. İsmini yerleşimin bağlı bulunduğu kantondan alan Walliser burger denemeye değer. İki kişi, iki çeşit yemek ve içecekler dahil ortalama 650 lira.









Sabaha kadar eğlence

22.00

Kalabalığı izleyin ve eğlence mekânlarının sıralandığı Bahnhofstrasse’ye gidin. Kokteylleriyle ünlü Hexenbar’la başlayıp ardından bitişikteki spor temalı barları çağdıştıran Brown Cow’a geçin. Burada cumartesi geceleri gruplar konser veriyor. Şık Cuckoo Club’a da göz atabilirsiniz. Alt kattaki DJ saat 23.00’te sahneye çıkıyor, şov sabaha kadar devam ediyor.



Pazar



Zamansız gidenler

10.00

Matterhorn’da bugüne kadar yüzlerce ölümlü kaza yaşandı. Dağcılar Mezarlığı, Zermatt’ın ana kilisesinin yanında. 17 yaşında hayata veda eden New York doğumlu dağcının başucunda “Tırmanmayı seçtim” yazıyor.







Buzda cennet

11.00

Hafta sonunu yüksek dağlara yakından bakarak noktalayın. Trockener Steg teleferiğinin vardığı son istasyon 4200 metredeki zirvede kayalara oyulmuş. Eğlence teleferikte başlıyor. Diğer teleferik Avrupa’nın en yüksek açık hava gözlem terasına çıkıyor. Buradan 360 derecelik Alp Dağları panoramasını seyredebilirsiniz. Gidiş-dönüş teleferik biletleri toplam 570 lira.



Nasıl gidilir?

Zermatt’tan her saat başında Visp’e tren kalkıyor. Buradan hızlı trenle Zürih ve Cenevre’ye ulaşmak mümkün. Cenevre’den Zermatt’a toplam 3.5 saatlik dağ manzaralı yolculuğun bilet fiyatı 210 lira. İsviçre Demiryolları’nın havaalanından Zermatt’a tüm aktarmaları içeren, gidiş-dönüş bileti internet üzerinden satışta (www.sbb.ch/en). Mart ayının son hafta sonunda Pegasus, İstanbul’dan Cenevre’ye gidiş-dönüş bileti 611 lira. Bu hatta THY ise 957 liradan başlayan fiyatlarla uçuyor.