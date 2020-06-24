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Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi, turizme kazandırılacak.

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Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nin güneyinde bulunan tarihi Donduran Kulesi’nin turizme kazandırılması için çalışmalar hızlandırıldı. Menderes ovasına hakim bir konuma inşa edilmiş durumda ve Aydın’da ayakta kalmış üç kuleden biri olması özelliğini taşıyan tarihi kulenin, restorasyon projesi geçtiğimiz günlerde onaylandı. Projenin onaylanmasının ardından, kulenin Yenipazar turizmine kazandırılması için çalışmalar hız kazandı.

Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı



Restorasyon çalışmalarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağını öngördüklerini ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden; “Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından restorasyon projesi onaylanan Donduran Kulesi’nin turizme kazandırılması için çalışmalar hızlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından uygulama ihalesi öncesi yaklaşık yapım maliyeti çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak olan Donduran Kulesi restorasyonunun yılsonuna kadar tamamlanması öngörülüyor” dedi.

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