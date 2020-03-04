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Donatım Park, hafta sonu tatilcilerinin gözdesi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Donatım Park, hafta sonu tatilcilerinin gözdesi

Adapazarı şehir merkezinde 160 bin metre kare alanın enkazdan yeşile dönüştürülmesiyle oluşan Donatım Park (eski adı Kent Park) vatandaşların yorucu şehir hayatından arınarak nefes alabilecekleri bir kaçış noktası.

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İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yaşayan insanların da yoğun ilgisini çeken Sakarya'nın yemyeşil doğasına sahip Donatım Park; doğal ortamı korunarak ağaçlandırılmış yaklaşık 4 bin 500 metrelik yürüyüş alanıyla doğayla iç içe spor yapmak isteyenler için de cazibe merkezi. Parkın yanından geçen Çark Deresi ile her mevsim ye yeşil kalmayı başaran bu yer, her mevsim ayrı bir güzellik barındırıyor.

Donatım Park, hafta sonu tatilcilerinin gözdesi

Donatım Park içerisindeki ağaçların gölgesi yaz aylarında insanların serinleyerek dinlenmesini sağlarken kafeteryalarda veya yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlama şansı da tanıyor. Kır keyfini şehir hayatından uzaklaşmadan yaşamak isteyenlerin tercihi olan park, konser organizasyonları başta olmak üzere birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Bisiklet, yürüyüş ve sportif faaliyetlerin de park içerisinde yapılmasıyla bu güzel doğa parçası, hafta sonunun vazgeçilmez mekanlarından biri haline dönüşüyor.

Donatım Park, hafta sonu tatilcilerinin gözdesi

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