Dominik Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Dominik Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alır. Aynı zamanda Porto Riko'nun batısında, Janimarka ve Küba'nın doğusunda bulunan Venezuela ile deniz sınırı vardır. Kuzetinde Kuzey Atlantik Okyanusu ve adanın güneyinde de Karayip Denizi bulunur. Adanın batı bölgesinde ise, Haiti yer alır.

Dominik Adasına Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Dominik adasına gitmeye karar verdiğiniz zaman Avrupa, Meksika ve Amerika üzerinden yapacağınız uçuşlarla toplam 2 durak ve 12 - 16 saate kadar süren bir uçak yolculuğu ile Dominik Cumhuriyeti'ne ulaşabilirsiniz. Amerika için ise, transit vizeye ihtiyacınız vardır. Avrupa ülkelerinin birkaç tanesi ise transit vize istemiyor. Türk Hava Yolları'nın Santo Domingo’ya uçuşu bulunuyor. Aktarmalı anlaşmalı firmalar arasında ise, Air Europa yer alır. Önceden tatil planı yaparak uçak bileti aldığınız zaman uçak biletleri her zaman daha ucuza geliyor. Dominik'te şehir içi ulaşım sağlayabileceğiniz motor ve taksi imkanları bulunuyor. Ama Dominikte gezmek, adanın eşsiz güzelliğini keşfetmek istiyorsanız araç kiralayabilirsiniz.

Dominik Adası Gezilecek Yerler

Dominik adasında gezebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Özellikle de Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti olan Santo Domingo, kolonyal Amerika’nin en önemli yerlerinden birisidir. Kristof Kolomb, Amerika'yı keşfettikten hemen sonra Kolomb’un oğlu Diego Kolomb, Santo Domingo’ya İspanya Krallığının temsilcisi olarak gönderildi. Ardından İspanyollar Dominik Cumhuriyeti'nin yer aldığı Hispanyola adasının doğu tarafını kolonileştirmeye başlamışlar.

Alcazar de Colon, inşa edilen dönemde çok dikkat çeken 55 odalı ve UNESCO koruması altına alınan çok önemli bir yapıdır. Günümüzde festivallerin ve en özel günlerin kutlandığı İspanya Meydanı'nı görmeniz gerekiyor. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli yapılarından olan Museo de las Casas Reales diğer ismiyle Kraliyet Evleri Müzesi Plaza de Espania’dan 2 dakika uzakta yer alıyor. Dominik Cumhuriyeti hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile görülmesi gereken çok sayıda yer barındırıyor. Bunun için Dominik Cumhuriyeti'ni gezmek için uzun bir süre ayırmanız gerekir.

Dominik Cumhuriyeti Konaklama

Dominik Cumhuriyeti'nde her bütçeye uygun konaklama alanları bulunuyor. Bu alanlardan size en uygun olanını tercih ederek uygun fiyatlara konaklama sağlayabilirsiniz. Punta Cana gibi gece hayatı ve beş yıldızlı otelleri ile ünlü lüks bölgelerde kalmak için önemli bir konaklama ücretini gözden çıkartmanız gerekiyor.

Dominik Cumhuriyeti Tarihi

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtasında keşfettiği ilk yerleşim yeridir. Hispaniola Adası, 1492 yılında ilk defa Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. 18. yüzyılın sonlarına kadar İspanya'nın sömürgesi olarak kalan Dominik adası, 1821 yılında Dominik Cumhuriye'ti olmuştur. Daha sonra da Haiti birlikleri Dominik yönetimine el koymuştur. 1844 yılında Haiti'nin işgalden kurtulması ile ülke bağımsızlığa kavuştu. 1905 yılında ABD'nin Dominik gümrük yönetimine el koymasından sonra 1916 yılında ülke işgal altına alındı. 1961 yılında, Rafael Leonidas Trujilo Molina dikdatörlük ilan ederek yönetime el koydu.

Dominik Adasının Özellikleri Hakkında Bilgi

Yüz ölçümü yaklaşık 48,7 km olan Karayiplerin İncisi Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli özelliği, Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfederken ilk ayak bastığı yer olmasıdır. Dominik Cumhuriyeti'nin büyük bir kısmı melez olarak adlandırılır. Ülke nüfusunun %73'ünün melez, % 16'sı Avrupa kökenli ve 'i ise, Afrika kökenlidir. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler bölgesinin en önemli turizm bölgeleri arasında yer alır.