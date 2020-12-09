"Doğu'nun Karadeniz'i" yeni turizm yatırımlarıyla 365 gün turist ağırlayacak

Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Uzundere ilçesindeki dünyaca ünlü Tortum Şelalesi'ne önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi.

Çevresine kısa süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin rahatlıkla şelaleyi görebileceği seyir terasları, dinlenme ve gezinti alanları, restoranlar ve hediyelik eşya alışverişi yapılabilecek işyerleri ile otopark yapılan Tortum Şelalesi, özellikle gece gezilebilmesi için inşa edilen aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan ve deniz seviyesinden bin metre yükseklikte yer alan 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikteki şelale, yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yakınından geçen aynı kara yolu kenarındaki Yedigöller de ayrı bir güzellik sunuyor.

Doğa harikası Yedigöller, turistleri bungalov evlerde ağırlayacak

Dört mevsim ayrı renge bürünen çevredeki ağaçlar ve vadideki göller ile ziyaretçilerini etkileyen bölgede yine devletin katkılarıyla turistik bungalov evler inşa ediliyor. Ana yapıları tamamlanan doğaya uygun evler ile turistlere yörede dinlenme ve konaklama imkanı da sunulacak.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında yer alan ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu Erzurum'un Uzundere ilçesinin en önemli doğal güzelliklerinin başında gelen Tortum Gölü'nü kuş bakışı gören aynı güzergahtaki seyir terası da yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Ziyaretçilerin seyir terasından gölü ve çevreyi izledikten sonra çay içerek dinlenebilecekleri bir işletme de olan bu alan konuklarına bambaşka manzara sunuyor.

İlçe pandemide ziyaretçilerine kalabalıktan uzakta gezinti imkanı sunuyor

Sakin yapısıyla dikkati çeken Uzundere, gerek Tortum Şelalesi ve Uzungöller'deki turizm yatırımları, gerekse Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terasıyla bir turizm destinasyonu olan bu bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı şu sıralar kalabalıktan uzaklaşıp dinlenme ve gezinti yapmak isteyenleri konuk ediyor.

Doğal güzellikleri dışında çeşitli sportif etkinlikler ile de her mevsim turist çeken ilçe, pandemi dönemi başta olmak üzere yılın 365 günü yenilenen yüzü, temiz havası ile muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmak istiyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Uzundere'de doğa harikası alanların her biri için ayrı proje hazırlandığını ve pandemiye rağmen projeleri tek tek hayata geçirdiklerini aktardı.

Tortum Şelalesi çevresine dikilen ağaçlarla "yalancı cennet bahçesi" olacak

Uzundere'deki Yedigöller, Tortum Gölü yanı ve Tortum Şelalesi'nde hayata geçirdikleri projelerin bölgeyi cazibe merkezine dönüştürdüğünü belirten Memiş, "Tortum Şelalesi çevresi yenilenip vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Burası dikilen ağaçlarla gelecek yıl 'yalancı cennet bahçesi' gibi olacak. Bölgeye 20 bine yakın fidan dikildi." diye konuştu.

Memiş, yatırımlarla çehresi değişen şelalenin özellikle gece ışıklandırması ve tesisleri sayesinde yılın belirli gün veya aylarında değil, 365 günü, 7 gün 24 saat herkesi ağırlayabildiğini aktararak, artık turizm mevsimi bitmeyecek şelalede yaz, kış, gece, gündüz on binlerce kişinin ağırlanabileceğini vurguladı.

Tortum Şelalesi'nin olduğu Uzundere'nin 500-600 rakımda bulunduğunu, Erzurum'un kuzeyindeki ilçelerin üçte birinin Doğu Karadeniz sınırlarında yer aldığını söyleyen Memiş, "Uzundere'de rakım düşük olduğu için kış ayları Erzurum il merkezine kıyasla daha yumuşak geçer. Burada narenciye hariç her türlü sebze meyveyi organik şartlarda bulabilirsiniz. Yaptığımız işin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Pandemiye rağmen bu işleri bitirdik. Uzundere ilçemizi artık bir çok insan gelip görecek." dedi.

Memiş, Tortum Şelalesi'nin güzelliğine vurgu yaparak, "Dünyada, Türkiye'de Tortum Şelalesi gibi kaç tane yer var. Türkiye'nin en büyük şelalesi. Burası heyelanlı yerdi ve hepsini düzelttik." diye konuştu.

Uzundere'nin Yedigöller'i turistleri büyüleyecek

Memiş, Tortum Şelalesi'nde yapılan projenin bir benzerinin Yedigöller'de hayata geçirileceğini ifade ederek, burada yapımı süren projede bungalov evler de olduğunu dile getirdi.

Yedigöller'in doğal güzelliğine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Tortum Şelalesi ile aynı alandaki Yedigöller'de rakım 600 civarında. Vadideki evlerin arasından su çıkıyor. Burada da alternatif güzergahlar yapıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar vasıtasıyla Yedigöller ve Tortum Şelalesi'ni kapsayan projede 8,5 milyon liralık yatırıma başlıyoruz. Yeni tesisler, yeni rekreasyon alanları yapıyoruz. Yatırım programına girdi. Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla ortak güzel projeler yaptık ve hayata geçiriyoruz. Yedigöller'de bir işletmecimiz var ve turizmle ilgilenen hemşerimizle burada güzel çalışmalar yaptık. TKDK desteği ile yaptığımız bungalov evlerle projeye destek sağladık. Aynı yerde alabalık çiftliği var, oraya yine TKDK üzerinden destek sağladık."

Memiş, Tortum Gölü kenarında daha önce yapılan cam seyir terasının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Cam terasın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle yapıldığını hatırlatan Memiş, Türkiye'de özellikleri bakımından ilk ve tek olan 12,3 metre uzunluğunda, 545 metrekare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip terasın Uzundere'de hedeflenen alternatif turizm için önemli olduğunu sözlerine ekledi.