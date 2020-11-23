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Hürriyet
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Doğaseverlerin vazgeçilmez noktası olacak
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:23 | Son Güncelleme:

Doğaseverlerin vazgeçilmez noktası olacak

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Abdiağa köyündeki mesire alanından başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesinde çalışmalar sürüyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bu bölgemiz proje tamamlandıktan sonra doğa ve fotoğraf severlerin vazgeçilmez noktalarından birisi haline gelecek” dedi.

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Biga Belediye Başkanı Erdoğan, Abdiağa köyünde bulunan mesire alanı bölgesinden başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç’un da katıldığı incelemede yapılan çalışmalar değerlendirildi. Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Abdiağa, Çağlayan bölgemize Orman İşletme Müdürümüz İhsan Bey’le bir yürüyüş gerçekleştirip, tespitlerde bulunduk.

Doğaseverlerin vazgeçilmez noktası olacak



Bölgemizde saklı cennet olarak niteleyebileceğimiz Abdiağa Köyümüzün ilerisinde yer alan Çağlayan bölgesine doğru yürüyüş parkurunun olacağı Abdiağa Çağlayan Trekking projemizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Bu bölgemiz proje tamamlandıktan sonra doğa ve fotoğraf severlerin vazgeçilmez noktalarından birisi haline gelecek. Doğa tutkunları için fevkalade bir alan olacak trekking projemiz, bölgemize bambaşka bir hava katacak. Bizler tarihi ve kültürel değerlerimize her zaman önem vermeye devam ederek, ilçemizin turizm alanında gelişmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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