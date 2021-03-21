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Doğanın ortasında rahat ve şık
Seyahat
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.03.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Doğanın ortasında rahat ve şık

Yenilenmek, vücudumuzda biriken negatif elektriği topraklamak ve kendimizle baş başa kalıp sessizliğin içinde huzur bulmak için kaçış noktası, doğa tatilleri oluyor. Bungalov veya çadırda yapılan bu tür bir tatil için konforun ön planda olduğu, doğanın tonlarıyla uyumlu parçalar seçmeliyiz. Valizinize atıp yola çıkın diye, modern ve kullanışlı öneriler hazırladık.

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İyi hissettirecek
Koton, 245 lira

Kadife dokusu ve tarçın tonlarındaki rengiyle doğada kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak, doğaya uyumu kolaylaştıracak bu mont, eşofman takımlarının üzerine de çok yakışacak.

Doğanın ortasında rahat ve şık

İşlevsel ve fotojenik
Stanley, 269 lira

Doğa tatilleri için olmazsa olmaz parçalardan biri de termoslar. Fotoğraflarda poz vermek için de harika bir eşlikçi. Beymenlerde bulabileceğimiz Stanley marka bu termos, koruyuculuğu ve sızdırmaz yapısının yanında rengiyle de cezbediyor.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Zamansız tasarım
Puma, 450 lira

Puma’nın erkek bölümünden seçtiğimiz bu eşofman altı, trendlerin dışında kalan zamansız rengi ve tasarımıyla uzun yıllar gardıroplarda yerini koruyacak. Üzerine yeşil ya da mavi tonlarında bir sweatshirt giyerek hem doğayla uyumlu olabilir hem de tarz görünebiliriz.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Hem sıcak hem şık
National Geographic, 130 lira

Doğada üşümemek için kullanılabilecek en iyi malzemelerden biri de polar kumaş. National Geographic marka şık polarlar birçok renk alternatifiyle Boyner mağazalarında satılıyor.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Su geçirmez ve hafif
Adidas, 818 lira

Su geçirmeyen ve hafif yapısıyla, ıslak zeminde bile ayağınızın kuru tutan bu model, açık hava aktiviteleri düşünülerek tasarlanmış. Koşu ve doğa yürüyüşlerinde giymek için ideal.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Sırttaki yardımcı
Herschel, 640 lira

Sırt çantasız bir doğa tatili düşünülemez. Vakkorama mağazalarında bulabileceğiniz bu model hem rengi, hem tasarımı hem de farklı bölmelerden oluşmasıyla kullanıcısına doğada büyük kolaylıklar sağlayacak.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Eşofmanda tarz
Trendyolmilla 98 lira

Rahatlığıyla vazgeçilmez eşofman takımları bu yıl yeniden popüler ve her markada karşımıza çıkıyor. Trendyolmilla’dan seçtiğimiz bu modelin hem rengi hem de tarzı sizi stil sahibi gösterecek. Daha bol tercih edenler bir beden büyük alabilirler.

Doğanın ortasında rahat ve şık

Enerjik renkler
Bershka, 55.95 lira

Üniseks olarak kullanılabilecek bu bere bizi hava şartlarından korurken aynı zamanda canlı rengiyle de stilimizi güçlendirecek. Doğayla yakalayacağı enerjik uyum da cabası...

Doğanın ortasında rahat ve şık

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