Doğanın ortasında rahat ve şık

İyi hissettirecek

Koton, 245 lira

Kadife dokusu ve tarçın tonlarındaki rengiyle doğada kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak, doğaya uyumu kolaylaştıracak bu mont, eşofman takımlarının üzerine de çok yakışacak.

İşlevsel ve fotojenik

Stanley, 269 lira

Doğa tatilleri için olmazsa olmaz parçalardan biri de termoslar. Fotoğraflarda poz vermek için de harika bir eşlikçi. Beymenlerde bulabileceğimiz Stanley marka bu termos, koruyuculuğu ve sızdırmaz yapısının yanında rengiyle de cezbediyor.

Zamansız tasarım

Puma, 450 lira

Puma’nın erkek bölümünden seçtiğimiz bu eşofman altı, trendlerin dışında kalan zamansız rengi ve tasarımıyla uzun yıllar gardıroplarda yerini koruyacak. Üzerine yeşil ya da mavi tonlarında bir sweatshirt giyerek hem doğayla uyumlu olabilir hem de tarz görünebiliriz.

Hem sıcak hem şık

National Geographic, 130 lira

Doğada üşümemek için kullanılabilecek en iyi malzemelerden biri de polar kumaş. National Geographic marka şık polarlar birçok renk alternatifiyle Boyner mağazalarında satılıyor.

Su geçirmez ve hafif

Adidas, 818 lira

Su geçirmeyen ve hafif yapısıyla, ıslak zeminde bile ayağınızın kuru tutan bu model, açık hava aktiviteleri düşünülerek tasarlanmış. Koşu ve doğa yürüyüşlerinde giymek için ideal.

Sırttaki yardımcı

Herschel, 640 lira

Sırt çantasız bir doğa tatili düşünülemez. Vakkorama mağazalarında bulabileceğiniz bu model hem rengi, hem tasarımı hem de farklı bölmelerden oluşmasıyla kullanıcısına doğada büyük kolaylıklar sağlayacak.

Eşofmanda tarz

Trendyolmilla 98 lira

Rahatlığıyla vazgeçilmez eşofman takımları bu yıl yeniden popüler ve her markada karşımıza çıkıyor. Trendyolmilla’dan seçtiğimiz bu modelin hem rengi hem de tarzı sizi stil sahibi gösterecek. Daha bol tercih edenler bir beden büyük alabilirler.

Enerjik renkler

Bershka, 55.95 lira

Üniseks olarak kullanılabilecek bu bere bizi hava şartlarından korurken aynı zamanda canlı rengiyle de stilimizi güçlendirecek. Doğayla yakalayacağı enerjik uyum da cabası...