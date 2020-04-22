Doğanın heykeltraşlığıyla oluşan Port Campbell Milli Parkı

1750 hektarlık alanı kapsayan Milli Mark, başkent Melbourne'in 190 km güneybatısında yer alıyor. Port Campbell, adını 'korsanların sonuncusu' olarak bilinen Kaptan Alexander Campbell'den almış. 1964 yılında milli park statüsü verilen Port Campbell, açık deniz adacıkları, kaya yığınları, boğazlar, kemerler ve bir dizi uçurumdan oluşmakta.







Bu kıyı şeridinin oluşumu yaklaşık 10-20 milyon yıl önce başladığı öngörülmekte. Denizden yükselen ünlü kireçtaşı kayalar, jeolojik çağlar ve bitip tükenmeyen okyanus gelgitlerinin 'heykeltraşlığı' ile şekillenmiş. Oniki Havariler, Londra Arch (eski Londra Köprüsü), Loch Ard Gorge, Gibson Steps ve Grotto gibi turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler bu gelgitler ve rüzgarlarla şekillenmiş.









İlgi çekici bu kayalık sahilin görkemli görüntüsü aslında çok da masum değil. Bölgede eksik olmayan rüzgar ve dalgalar, tarih boyunca çok sayıda gemiyi kayalıklara sürükleyerek batmasına neden olmuş. Bu yüzden, 'batık sahili' olarak da adlandırılan Port Campbell, Avustralya'nın en etkileyici doğal alanlarından biri olarak gösterilmekte. Milli Park, deniz kuşları ve bitki türleri açısından da oldukça zengin.