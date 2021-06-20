Doğanın cömertliğini esirgemediği tablo gibi noktalar

NORVEÇ FİYORTLARINI ARATMIYOR

Şahinkaya Kanyonu





Samsun Vezirköprü’deki kanyona ulaşmak için Vezirköprü tarafından gittiğinizde aracınızla belli bir noktaya vardıktan sonra yerdeki işaretleri bulup doğada kısa süreli yürümeniz ve yer yer de tırmanmanız gerekecek. Kanyona ulaştığınızda Norveç fiyortlarını aratmayacak bir manzarayla karşılaşacaksınız. İsterseniz kanyonda tekne turu da yapabilirsiniz.

İSTER İZLE İSTER ATLA

Ören Paraşüt Tepesi





Muğla Akyaka’daki tepeden paraşütle atlanıyor. Araçla yakınına kadar gitmek mümkün. Tepede çay içilebilecek bir yer var. Çayınızı yudumlarken manzaranız deniz ve eşsiz kıyılar olacak. Dileyen buradan paraşütle atlamayı da deneyimleyebilir.

SUYUN DANTEL GİBİ İŞLEDİĞİ KIYILAR

Dalyan Çandır Tepesi





Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan’daki Çandır Tepesi’nin yolu kolay değil ama sunduğu manzaranın da eşi benzeri yok. Çandır Köyü’nden sonra plaj tabelalarını takip ederek toprak yoldan ulaştığınız tepe aslında özel arazi ama sahibi çok anlayışlı. Aşağıda dünyaca ünlü İztuzu Plajı, ardında Dalyan’ın labirent gibi sazlıkları...

YÜKSEKLİK HEYECANI

Gülek Kalesi





Mersin’deki kaleye varmak için araçla döne döne bayağı tırmanmak ve son 600 metreyi de yürümek gerekiyor. Aslında fotoğraflarda görüldüğü gibi korkutucu bir durum yok. Evet, yukarılardasınız ama kaya oldukça geniş. Fotoğraflar biraz açıyla alakalı. Çektiğiniz fotoğraflara da yaşadığınız heyecana da kesinlikle değecek bir yer.

KRALLAR DAĞINDA GÜNEŞLE OYUN

Nemrut





Kommagene Krallığı’nın hâlâ çözülememiş sırlarıyla dolu bir alanda günbatımı veya gündoğumunu izlemek bambaşka duygular içine girmenize neden oluyor. Tanrıların heykelleri hem güneşin doğuşunu hem de batışını selamlayacak şekilde yerleştirilmiş. Malatya tarafından giderseniz arabayla vardığınız noktadan sadece 100 metre yürümeniz, Adıyaman tarafındansa biraz tırmanmanız gerekecek.

MASALSI VE BÜYÜLÜ BİR GÖRÜNTÜ

Montana Tepesi





Tepe, Fethiye Ölüdeniz’de... İlçeden Likya Yolu’na giden yol üzerinde bu manzaraya denk geleceksiniz. Belli bir yere kadar araçla toprak olan bir yoldan ilerledikten sonra da biraz yürümeniz gerekecek. Ama ulaştığınızda Ölüdeniz’i tepeden gören manzara hele de günbatımına denk gelirse masalsı bir görüntüye dönüşecek.

ULAŞMAK ARTIK ZOR DEĞİL

Tazı Kanyonu





Son zamanların en popüler manzara fotoğrafı noktalarından olan bu kanyon Antalya’nın Manavgat ilçesinde. Kanyon’a ulaşmak artık eskisi kadar zor değil. Yakınına arabayla gidilebilir. Dileyen yürüyerek de ATV araçlarıyla da kanyonu keşfe çıkabilir. Manzara nefes kesici.

DOĞANIN UYANIŞINA TANIKLIK EDİN

Sarıçınar TRT Verici İstasyonu





Antalya Konyaaltı Plajı’nda denize girenler, kafasını ardındaki dağlara çevirmiştir mutlaka. O dağların tepesindeki TRT verici istasyonunun olduğu yerin eşsiz bir manzarası var. Gideceğiniz saat gündoğumuna denk gelirse dağların ve denizin uyanışına tanıklık edebilirsiniz. Ya yürümek ya da 4x4 araçla çıkmak gerekiyor. Başka yolu yok.