DoÄŸanÄ±n bahar ÅŸenliÄŸi alanlarÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupa, Asya, Akdeniz ve Afrika arasÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ konumu, Ã¼lkemiz topraklarÄ±nÄ± birÃ§ok canlÄ± iÃ§in eÅŸsiz kÄ±lan bir Ã¶zellik. Bu nedenle neredeyse bir kÄ±tanÄ±n sahip olabileceÄŸi kadar Ã§ok ve farklÄ±lÄ±klarÄ±n getirdiÄŸi eÅŸsiz bir canlÄ±lÄ±ÄŸa sahibiz. Ã–rneÄŸin Ã¼lkemizin gÃ¼neyine indiÄŸimizde Akdenizâ€™e kÄ±yÄ±sÄ± olan ve bu iklimin etkisi altÄ±ndaki 21 Ã¼lkenin doÄŸasÄ±nda gÃ¶rebileceÄŸimiz her ÅŸeyi, kuzeyine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Sibiryaâ€™dan Avrupaâ€™nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesine kadar uzanan devasa bir coÄŸrafyaya daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ canlÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸini bir arada gÃ¶rmemiz mÃ¼mkÃ¼n. BozkÄ±r ikliminin hÃ¢kim olduÄŸu Orta ve GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™da ise Afrikaâ€™dan, OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinden enstantaneler ve canlÄ±lar gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Ãœstelik Ã§ok da ÅŸanslÄ±yÄ±zâ€¦ TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± bÃ¶lgelerine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ birÃ§ok eÅŸsiz gÃ¼zellikteki alan hem gÃ¶Ã§ dÃ¶neminde hem de kalÄ±cÄ± olarak birÃ§ok tÃ¼re ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Biz de bahar gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ fÄ±rsat bilip TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel doÄŸal alanlarÄ±nda sizi bir geziye Ã§Ä±karmak istedik.

RengÃ¢renkÂ kuÅŸlar ve hayatlar

KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±



300â€™Ã¼n Ã¼zerinde kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yÄ±l boyunca gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi delta, bahar aylarÄ±nda leylekleri, mandalarÄ± ve Avrupa-Afrika dÃ¼zleminde gÃ¶Ã§ eden binlerce Ã¶tÃ¼cÃ¼ kuÅŸu aÄŸÄ±rlayan, uluslararasÄ± Ã¶neme sahip bir doÄŸa harikasÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™deki halkalama gibi ornitolojik araÅŸtÄ±rmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alan yeni tÃ¼rleri de kendine Ã§eken bir Ã¶zelliÄŸe sahip. Delta, Samsunâ€™un doÄŸusunda Bafra, AlaÃ§am ve Engiz sÄ±nÄ±rlarÄ±na yayÄ±lÄ±yor. Alanda tatlÄ± ve hafif tuzlu gÃ¶ller, nehir ekosistemi, kuru ve subasar Ã§ayÄ±rlar, sazlÄ±klar, Ã§amur dÃ¼zlÃ¼kleri, Ã§ok geniÅŸ bir kumul ÅŸeridi ve tarÄ±m alanlarÄ± var. Delta sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde TÃ¼rkiyeâ€™nin ender subasar ormanlarÄ±ndan biri olan GaleriÃ§ OrmanÄ± da gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer gÃ¼zellikte. Gastronomi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±yan bÃ¶lge, Ã¼nÃ¼ uluslararasÄ± boyuta ulaÅŸan Bafra pidesi, manda kaymaÄŸÄ±ndan lokum ve manda sÃ¼tÃ¼nden dondurma gibi lezzetlerle de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Etkileyici bir gÃ¼nbatÄ±mÄ± gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z doÄŸru yerdesiniz. Hele bir de gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda atÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde mandalarÄ± sÃ¼ren ve kovboylarÄ± anÄ±msatan Ã§obanlara denk gelirseniz ne Ã¢lÃ¢â€¦Â

Ä°Ã§imizdeki deniz

Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±larÄ±



DoÄŸu Anadoluâ€™nun denizi Van GÃ¶lÃ¼, gerek kÄ±yÄ±larÄ± gerek Ã¼zerindeki adalar, baharda aÃ§an Ã§iÃ§ek ve Ã¶tÃ¼ÅŸen kuÅŸlarla bambaÅŸka bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor. Bendimahi ve Edremit sazlÄ±klarÄ±yla KavuÅŸtuk YarÄ±madasÄ± manzaranÄ±n en gÃ¼zel, kuÅŸlarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu noktalar. GÃ¶lÃ¼n doÄŸusundaki ErÃ§ek GÃ¶lÃ¼ de flamingo ve dikkuyruk baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da gÃ¼zel canlÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Van GÃ¶lÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerler aÃ§Ä±sÄ±ndan da son derece bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip. Akdamar AdasÄ±â€™ndaki Akdamar Kilisesi adadaki badem Ã§iÃ§eklerinin de aÃ§masÄ±yla karÅŸÄ±sÄ±ndaki karlÄ± zirvelerle birlikte masalsÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸuyor. GÃ¶lÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Van da tarihi, baÅŸta kahvaltÄ±sÄ± olmak Ã¼zere yemekleri ve diÄŸer doÄŸal gÃ¼zellikleriyle ayrÄ±ca ilgiyi hak ediyor.

DoÄŸa ve tarih iÃ§ iÃ§e

Demre KuÅŸ Cenneti

Ã‡ayaÄŸzÄ± LimanÄ± Yolu ile Andriake Antik Kenti arasÄ±nda kalan 1.000 hektarlÄ±k bÃ¶lge, 1989â€™da Demre Belediyesi tarafÄ±ndan â€˜KuÅŸ Cennetiâ€™ ilan edildi. KÃ¼kÃ¼rtlÃ¼ ve soÄŸuk suyu olan alanda 150â€™nin Ã¼zerinde kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ yaÅŸÄ±yor. Ã–zellikle karabatak, Ã§eÅŸitli yabanÃ¶rdeÄŸi tÃ¼rleri, balÄ±kÃ§Ä±llar alanda yaÅŸayan kuÅŸlarÄ±n bazÄ±larÄ±. Orkide gibi yumrulu ve soÄŸanlÄ± bitki tÃ¼rleri aÃ§Ä±sÄ±ndan uluslararasÄ± Ã¶nem sahip olan bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da endemik bitki baharda gÃ¶rÃ¼lebilir. Andriake Antik Kentiâ€™yle iÃ§ iÃ§e olan KuÅŸ Cennetiâ€™nde doÄŸayla tarih birleÅŸiyor.

Nadir Ã§iÃ§ekler de bonus

Mogan (GÃ¶lbaÅŸÄ±) ve Eymir gÃ¶lleri

Mogan GÃ¶lÃ¼, Ankara sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, Orta Anadoluâ€™nun en Ã¶nemli doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±ndan. Ã‡ok sayÄ±da sukuÅŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alan, Ã¶zellikle nesli tehlike altÄ±ndaki dikkuyruk iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. GÃ¶lbaÅŸÄ± yerleÅŸimi iÃ§inde kalan bÃ¶lge gÃ¶Ã§ dÃ¶neminin de Ã¶nemli duraklarÄ±ndan. 2004 yÄ±lÄ±ndan geÃ§en seneye kadar Ã¼lkemizden Ã¼reme kaydÄ± alÄ±namayan telliturnalar, Mogan GÃ¶lÃ¼ ve Ã§evresindeki tarÄ±m alanlarÄ±nda her yÄ±l dÃ¼zenli olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Mogan GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki Eymir GÃ¶lÃ¼â€™ne de mutlaka uÄŸrayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilkbaharda her yanÄ± sarÄ± renge bÃ¼rÃ¼yen Ankara Ã§iÄŸdemlerini dÃ¼nyada sadece burada gÃ¶rebilirsiniz. Yine dÃ¼nyada sadece GÃ¶lbaÅŸÄ±â€™nda gÃ¶rÃ¼lebilecek nadide bir gÃ¼zellik olan yanardÃ¶ner Ã§iÃ§eÄŸinin de (sevgi Ã§iÃ§eÄŸi) arzÄ± endam ettiÄŸi gÃ¼nlerdeyiz.

Karadenizâ€™i geÃ§enlerin dinlenme alanÄ±

Filyos KuÅŸ Cenneti

Zonguldak il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki Filyos KuÅŸ Cenneti, 200â€™Ã¼n Ã¼zerinde kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼ barÄ±ndÄ±rÄ±yor. KuÅŸlarÄ±n Karadenizâ€™i geÃ§meden Ã¶nce ya da geÃ§ip geldikten sonra dinlenmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± alan Ã¶zellikle ilkbaharda tam bir ÅŸenlik alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Saz horozu ve bÄ±yÄ±klÄ± baÅŸtankara gibi ikonik tÃ¼rlere de ev sahipliÄŸi yapan bÃ¶lge, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok tehditle uÄŸraÅŸÄ±yor. DeltanÄ±n denize aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeyse tarakdiÅŸ, altÄ±ngÃ¶z, kadife ve kara Ã¶rdek gibi denizel kuÅŸ tÃ¼rlerin barÄ±nma ve Ã¼reme alanÄ±.

Bir yanÄ±nda Erciyes, diÄŸer yanÄ±nda Toroslar

Sultan SazlÄ±ÄŸÄ±

Erciyesâ€™in kuzeyinde, Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklÄ±ktaki Sultan SazlÄ±ÄŸÄ± 300 civarÄ±nda kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ ve 400â€™e yakÄ±n bitki Ã§eÅŸidiyle doÄŸayÄ± gÃ¶zlemlemek isteyenler iÃ§in adeta bir cennet. AralarÄ±nda turna, filamingo ve bÃ¼yÃ¼k cÄ±lÄ±bÄ±t gibi Ã¶zel tÃ¼rlerin olduÄŸu kuÅŸlarÄ±n kimi yaÅŸam alanÄ± olarak, kimi durup dinlenmek amacÄ±yla, kimi de yavrularÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirmek iÃ§in sazlÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±yor. Bu ilginin nedeniyse alanÄ±n Erciyes ve Toros DaÄŸlarÄ± arasÄ±ndaki konumuyla Orta Anadolu ve Akdenizâ€™i birbirine baÄŸlamasÄ±. SazlÄ±klar arasÄ±nda kayÄ±kla gezilebilir; yeÅŸil, mavi ve sarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼leyici bir fonda kuÅŸlarÄ± fotoÄŸraflayabilirsiniz. Sultan SazlÄ±ÄŸÄ±â€™na gidip de Develi cÄ±vÄ±klÄ±sÄ± yemeden olmaz.

Akdenizâ€™in buluÅŸma noktalarÄ±

Akyatan ve YumurtalÄ±k lagÃ¼nleri, GÃ¶ksu DeltasÄ±

Ãœlkenin gÃ¼neyinde, Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Ã¼Ã§ alan hem Ã¼lkemiz hem de tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in son derece Ã¶nemli. Adanaâ€™nÄ±n KarataÅŸ ve YumurtalÄ±k ilÃ§elerindeki Akyatan ve YumurtalÄ±k lagÃ¼nleri, Mersin ilinin Silifke ilÃ§esinde konumlanan GÃ¶ksu DeltasÄ±, yÄ±l boyunca Ã¼lkemizin en Ã§ok sukuÅŸu barÄ±ndÄ±ran alanlarÄ± arasÄ±nda. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli kuÅŸ gÃ¶Ã§ rotalarÄ±ndan biri olan bÃ¶lge, Afrika-Avrupa-Asya arasÄ±nda yÃ¼z binlerce kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ne uzun gÃ¶Ã§leri esnasÄ±nda konaklama olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–zellikle turnalar bu alanlar Ã¼zerinden gÃ¶Ã§erken konaklayan Ã¶zel kuÅŸlardan. YumurtalÄ±kâ€™taki Halep Ã‡amlÄ±ÄŸÄ± Tabiat ParkÄ± da gÃ¶rÃ¼lecekler listenizde olsun. Halep Ã§amÄ±, orkideler ve birbirinden Ã¶zel kumul bitkileri gÃ¼nÃ¼nÃ¼ze gÃ¼zellik katacak. GÃ¶ksu DeltasÄ± ziyaretinizdeyse menÃ¼lerde denk geleceÄŸiniz mavi yengeÃ§ tadÄ±na bakmanÄ±z ve KÄ±z Kalesi de gÃ¶rmeniz gereken Akdeniz deÄŸerleri arasÄ±nda.

Åžehirdeki vaha

Gediz DeltasÄ±

Ege BÃ¶lgesiâ€™nin en Ã¶nemli doÄŸal deÄŸerlerinden olan delta, nÃ¼fusu 4 buÃ§uk milyona varan Ä°zmirâ€™in neredeyse kent merkezindeki konumuyla son derece Ã¶zel bir yere sahip. Bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ meraklÄ±larÄ± iÃ§in de cazip alanda, flamingo gibi 300â€™Ã¼n Ã¼zerinde farklÄ± kuÅŸ tÃ¼rÃ¼yle birlikte Ã¶zellikle ilkbaharda Ã§iÃ§ek aÃ§an orkide tÃ¼rleri gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer gÃ¼zellikler arasÄ±nda. Ã‡akal, yabantavÅŸanÄ±, domuz, sansar ve tilki gibi memeli canlÄ±lar iÃ§in de son derece Ã¶nemli olan alan, Ä°zmirâ€™in en Ã¶zel gÃ¼nbatÄ±mÄ±na ev sahipliÄŸi yapmasÄ±yla da Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. ÃœÃ§ Tepeler bÃ¶lgesindeki Lodos Tepe, Akdenizâ€™in en bÃ¼yÃ¼k tepeli pelikan Ã¼reme kolonisini izlemek iÃ§in balkon iÅŸlevi gÃ¶rÃ¼yor. Egeâ€™nin en gÃ¼zel kasabalarÄ±ndan biri olan FoÃ§aâ€™yla sÄ±nÄ±r olan delta, FoÃ§aâ€™nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel, arkeolojik ve gastronomi deÄŸerlerini keÅŸfetmek aÃ§Ä±sÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat sunuyor.

FÄ±rat Nehriâ€™nin bereketi

KarkamÄ±ÅŸ ve Birecik

Alanda vadiler, menderesler, taÅŸkÄ±n sahalarÄ± ve sazlÄ±klar var. BÃ¶lgenin en Ã¶zel canlÄ±sÄ± elbette bu gÃ¼nlerde Birecik semalarÄ±nda Ã¶zgÃ¼rce uÃ§an kelaynaklar. KÄ±yÄ± kumullarÄ± da yine nesli tehlike altÄ±nda olan FÄ±rat kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± arasÄ±nda. Birecik ilÃ§esinin sembol kÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden gÃ¶rebileceÄŸiniz FÄ±rat Nehriâ€™nin ortasÄ±nda kalan adacÄ±klar sÄ±ÄŸÄ±r balÄ±kÃ§Ä±lÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k akbalÄ±kÃ§Ä±l, gri balÄ±kÃ§Ä±l, kÃ¼Ã§Ã¼k karabatak, alaca balÄ±kÃ§Ä±l gibi koloniyel Ã¼reyen sukuÅŸlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. KomÅŸu Halfeti de ziyaret edilmeli.

Ä°stanbulâ€™da kartal, ÅŸahin ve doÄŸan gÃ¼nleri

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Terkos gÃ¶lleri

Ä°stanbulâ€™daki KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ve Terkos gÃ¶lleri ulusal ve uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte Ã¶nemli sulak alanlar. Jeopolitik aÃ§Ä±dan Asya ve Avrupa arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ olan Ä°stanbul, aynÄ± Ã¶zelliÄŸi doÄŸal aÃ§Ä±dan da taÅŸÄ±yor. KuÅŸlarÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergÃ¢hÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Terkos ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece gÃ¶lleri devasa kentin iÃ§inde kuÅŸlar iÃ§in birer vaha adeta. Binlerce leylekle birlikte kartal, ÅŸahin ve doÄŸan gibi Ã§ok sayÄ±da yÄ±rtÄ±cÄ± kuÅŸ bugÃ¼nlerde gÃ¶llerin etrafÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir.